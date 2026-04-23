Trump’tan Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen teknelerin vurulması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Trump, paylaşımında “ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Bu konuda hiç tereddüt edilmeyecek,” ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD’nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini kaydeden Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarmalarını emrettiğini aktardı.
ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD’li yetkililer Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesinin yaklaşık altı ay sürebileceğini belirtmişti.
İran, iki gemiye el koydu
ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el konulan operasyonlara ait görüntüleri yayımladı.
Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı askerlerin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.
Footage captured the moment when IRGC Navy seized container ships in the Strait of Hormuz. — Tehran Times (@TehranTimes79) April 23, 2026
DMO’nun açıklamasında, “gerekli izinler olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan” MSC Francesca ve Epaminodes adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada MSC Francesca’nın “İsrail ile bağlantılı” olduğu da ifade edildi.
Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken, operasyonun tam olarak hangi noktada gerçekleştirildiği paylaşılmadı.
DMO, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ihlalini İran için “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdi. (TY)