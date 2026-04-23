DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 23.04.2026 17:10 23 Nisan 2026 17:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.04.2026 17:14 23 Nisan 2026 17:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump’tan Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen teknelerin vurulması talimatı

Bölgedeki gerilim karşılıklı hamlelerle tırmanırken İran Devrim Muhafızları da iki gemiye el koyduklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trump’tan Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen teknelerin vurulması talimatı
Hürmüz’ün Dünya üzerinde Umman ile Basra Körfezi’ni bağladığını gösteren fotoğraf, (Kaynak: NASA).

ABD Başkanı Donald Trump, dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında “ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Bu konuda hiç tereddüt edilmeyecek,” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD’nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini kaydeden Trump, donanmaya bu faaliyetleri üç katına çıkarmalarını emrettiğini aktardı.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD’li yetkililer Hürmüz Boğazı’ndaki mayınların temizlenmesinin yaklaşık altı ay sürebileceğini belirtmişti.

İran, iki gemiye el koydu

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el konulan operasyonlara ait görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı askerlerin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

DMO’nun açıklamasında, “gerekli izinler olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan” MSC Francesca ve Epaminodes adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada MSC Francesca’nın “İsrail ile bağlantılı” olduğu da ifade edildi.

Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken, operasyonun tam olarak hangi noktada gerçekleştirildiği paylaşılmadı.

DMO, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ihlalini İran için “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı militarizm
ilgili haberler
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu
18 Nisan 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazini-yeniden-kapattigini-duyurdu-318864
Hürmüz Boğazı'ndan ilk yolcu gemisi geçti
18 Nisan 2026
/haber/hurmuz-bogazi-ndan-ilk-yolcu-gemisi-gecti-318859
LÜBNAN ATEŞKESİ VURGUSU
İran: Hürmüz Boğazı ateşkes boyunca açık olacak
17 Nisan 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ateskes-boyunca-acik-olacak-318842
Çin’den İran’a: Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı
16 Nisan 2026
/haber/cinden-irana-hurmuz-bogazindan-serbest-ve-guvenli-gecis-saglanmali-318783
Hürmüz Krizi petrol taşımacılığını covid-19 seviyesinin altına indirdi
12 Nisan 2026
/haber/hurmuz-krizi-petrol-tasimaciligini-covid-19-seviyesinin-altina-indirdi-318628
HAMANEY: "BOĞAZIN YÖNETİMİNDE YENİ AŞAMA"
İran'ın Hürmüz şartları: "Geçenden 10 akçe, geçmeyen kendi bilir"
9 Nisan 2026
/haber/iran-in-hurmuz-sartlari-gecenden-10-akce-gecmeyen-kendi-bilir-318549
BM: Hürmüz’deki kriz, Covid-19’dan bu yana en kritik aksaklığa neden oldu
1 Nisan 2026
/haber/bm-hurmuzdeki-kriz-covid-19dan-bu-yana-en-kritik-aksakliga-neden-oldu-318221
"Her şey Hürmüz Boğazı'nı kimin kontrol ettiğine bağlı"
17 Mart 2026
/haber/her-sey-hurmuz-bogazi-ni-kimin-kontrol-ettigine-bagli-317793
DÜNYADA PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
3 Mart 2026
/haber/iran-hurmuz-bogazi-ni-kapatti-317264
