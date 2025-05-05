Trump’tan Alcatraz Hapishanesi’nin yeniden açılması için talimat

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en ünlü cezaevlerinden biri olan Alcatraz Hapishanesi’nin yeniden açılması talimatını verdi. Karar, "şiddet yanlısı azılı suçlulara" karşı daha sert adımlar atılacağı yönündeki açıklamaların ardından geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

AA'nın haberine göre, bu doğrultuda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, San Francisco açıklarındaki Alcatraz Adası’nda yer alan ve 1973’ten bu yana müze olarak kullanılan hapishanenin onarılarak genişletilmesi ve yeniden faaliyete geçirilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Dünyanın en ünlü hapishanesi

San Francisco’nun simgelerinden biri olan Alcatraz Adası, bir dönem kaçışın neredeyse imkânsız olduğu ünlü cezaevine ev sahipliği yaptı. Sert koşulları nedeniyle bir zamanlar “esir kampı” benzetmesi yapılan hapishane, birçok filme de ilham kaynağı oldu.

1973 yılında kapatılan Alcatraz, o tarihten bu yana turistik bir merkez olarak faaliyet gösteriyor ve her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

(EMK)