Trump’ın Gazze tasarısı: Tatil merkezi, teknoloji üssü ve nüfusun sürgünü

Washington Post gazetesinin yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail saldırıları sonrası Gazze’nin geleceğine ilişkin tartışmalı bir plan hazırladı.

“Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvme ve Dönüşüm Mütevelliyeti (TRUST)” başlıklı 38 sayfalık belgeye göre plan, bölgenin en az 10 yıl boyunca ABD vesayetinde yönetilmesini öngörüyor. Gazze’nin bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezine dönüştürülmesi de hedefleniyor.

Filistinlilerin “Gönüllü” Göçü

Plana göre yaklaşık 2 milyon Filistinli, belirli bir ücret karşılığında “gönüllü” olarak başka ülkelere veya güvenli sayılan sınırlı bir bölgeye yerleştirilecek. Bu süreçte Filistinlilere 5 bin dolar nakit ödeme yapılması ve 4 yıl boyunca kira desteği sağlanması planlanıyor.

İsrailli İmzalar

Belgede ayrıca ABD ve İsrail güdümünde çalışacak bir “Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)” kurulması öngörülüyor. Bu yapının, Gazze’de yardımların dağıtımını devralması planlanıyor.

Kaynaklar, planın henüz kesinleşmediğini, Trump’ın “Orta Doğu’yu turizm merkezi yapma” fikri üzerine hazırlandığını belirtiyor.

