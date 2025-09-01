ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 08:27
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 08:34
2 dk Okuma

Trump’ın Gazze tasarısı: Tatil merkezi, teknoloji üssü ve nüfusun sürgünü

Kaynaklar, planın henüz kesinleşmediğini, Trump’ın “Orta Doğu’yu turizm merkezi yapma” fikri üzerine hazırlandığını belirtiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta kalabalık bir grup insan, açık havada yemek dağıtımında sıraya girmiş görünüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan topluluk, ellerinde farklı boyutlarda tencereler, tabaklar ve kaplarla yemek almayı bekliyor. Ön planda siyah başörtülü bir kadın, yanında ise yemek kabını tutan küçük bir çocuk dikkat çekiyor. Arkada ise kadınların çoğu başörtülü ve yüzlerinde hem yorgunluk hem de umutla bekleyişin izleri var. Bazıları kaplarını havaya kaldırarak yemek almak için dikkat çekmeye çalışıyor.
Fotoğraf: AA

Washington Post gazetesinin yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail saldırıları sonrası Gazze’nin geleceğine ilişkin tartışmalı bir plan hazırladı.

“Gazze Yeniden İnşa, Ekonomik İvme ve Dönüşüm Mütevelliyeti (TRUST)” başlıklı 38 sayfalık belgeye göre plan, bölgenin en az 10 yıl boyunca ABD vesayetinde yönetilmesini öngörüyor. Gazze’nin bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezine dönüştürülmesi de hedefleniyor.

Filistinlilerin “Gönüllü” Göçü

Plana göre yaklaşık 2 milyon Filistinli, belirli bir ücret karşılığında “gönüllü” olarak başka ülkelere veya güvenli sayılan sınırlı bir bölgeye yerleştirilecek. Bu süreçte Filistinlilere 5 bin dolar nakit ödeme yapılması ve 4 yıl boyunca kira desteği sağlanması planlanıyor.

İsrailli İmzalar

Belgede ayrıca ABD ve İsrail güdümünde çalışacak bir “Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)” kurulması öngörülüyor. Bu yapının, Gazze’de yardımların dağıtımını devralması planlanıyor.

Kaynaklar, planın henüz kesinleşmediğini, Trump’ın “Orta Doğu’yu turizm merkezi yapma” fikri üzerine hazırlandığını belirtiyor.

"Filistinliler "Gönüllü" olarak başka ülkere gidecek"

Makalenin ilgili kısmı şöyle:

Trump yönetimine ait 38 sayfalık bir plan çerçevesinde Gazze'nin "GREAT Trust" (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) adlı bir vesayet sistemiyle ABD himayesine alınması ve bölgenin turizm ile teknoloji merkezi haline dönüştürülmesi öngörülüyor. Plan kapsamında yaklaşık 2 milyon Filistinli “gönüllü” olarak başka ülkelere veya güvenli bölgelere taşınacak, karşılığında nakit ödeme, kira ve gıda desteği sağlanacak.

İsveç halkı İsrail'i protesto etti
İsveç halkı İsrail'i protesto etti
30 Ağustos 2025
Polis, Berlin’de Filistin’e destek eylemine saldırdı
Polis, Berlin’de Filistin’e destek eylemine saldırdı
29 Ağustos 2025
Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi
Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi
24 Ağustos 2025

(EMK)

İsrail Filistin israil-abd Filistin'de Etnik Temizlik Gazze gazze ablukası
ilgili haberler
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
25 Ağustos 2025
/haber/israil-in-kitligi-dayattigi-gazze-de-son-24-saatte-11-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-310792
Gazze’de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e yükseldi
24 Ağustos 2025
/haber/gazzede-acliktan-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-281e-yukseldi-310774
Çanakkale’deki orman yangını 150 ağaçlık zeytinliği teğet geçti
23 Ağustos 2025
/haber/canakkaledeki-orman-yangini-150-agaclik-zeytinligi-teget-gecti-310770
Gazze’de kıtlık resmen doğrulandı: 500 binden fazla insan açlık ve ölümle karşı karşıya
22 Ağustos 2025
/haber/gazzede-kitlik-resmen-dogrulandi-500-binden-fazla-insan-aclik-ve-olumle-karsi-karsiya-310734
İsrail'in hedefindeki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
16 Ağustos 2025
/haber/israil-in-hedefindeki-gazzede-acliktan-olenlerin-sayisi-251e-yukseldi-310498
Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı
12 Ağustos 2025
/haber/gazze-de-acliktan-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-217-ye-cikti-310340
