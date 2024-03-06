Trump’ın başkan adaylığı kesinleşiyor

Wall Street Journal, Cumhuriyetçi aday adayı, Nikki Haley'nin, dün 15 eyalette düzenlenen ön seçimlerde, rakibi Donald Trump'a karşı yalnızca Vermont eyaletindeki ön seçimleri kazanmasının ardından başkanlık yarışından çekileceğini belirtti.

Eski Güney Carolina Valisi Haley'nin bugün bu kararını açıklaması ve Trump'a destek vermesi bekleniyor.

Vermont eyaletindeki ön seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 50 civarında oy alan Haley, yüzde 45 düzeyinde oy alan Trump karşısında dün gece ilk başarısını kazanmıştı. Ancak diğer eyaletlerdeki ön seçimleri Trump önde tamamladı.

“Süper Salı”

ABD'de başkanlık yarışında 15 eyalette, ve "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimleri, Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de Donald Trump önde bitirdi.

Milyonlarca ABD’li seçmen, kendi partilerindeki aday adayları arasından seçim yapmak için Alabama, Alaska (sadece Cumhuriyetçi Parti), Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia eyaletleri ile bağlı bölge Amerikan Samoası'nda (sadece Demokrat Parti) dün oylarını kullandı.

Demokratlarda Biden'ın rakibi yok ancak ön seçimler yasa ve kurallara göre yapılmaya devam ediyor.

15 eyaletin tamamındaki ön seçimleri kazanan Biden'a karşı bazı eyaletlerde bir anlamda "protesto oyları" olarak görülen "kararsız" oyların çokluğu ise dikkat çekti. Örneğin Biden, kritik eyaletlerden Kuzey Carolina'da resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 87 oy alırken, kararsız oyların oranı yüzde 12'yi aştı.

Minnesota eyaletinde de yüzde 65 ile ön seçimi kazanan Biden'a karşı Demokrat seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'si "kararsız" seçeneğine oy attı.

Nikki Haley ile yarışan Trump, 15 eyaletin Vermont hariç 14'ünde kazandı. Alabama'da yüzde 83 civarında oy alan Trump, Arkansas'ta yüzde 75, California'da yüzde 74, kritik eyaletlerden Kuzey Carolina'da yüzde 74, Texas'ta yüzde 78 ve Virginia'da da yüzde 63 düzeyinde oya ulaştı.