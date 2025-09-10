ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 15:56
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 16:00
2 dk Okuma

Trump’a yemek yediği restoranda Filistin protestosu: "Zamanımızın Hitler'i"

Aktivist grup CodePink, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer kabine üyelerinin katıldığı özel bir akşam yemeğini Filistin protestosuyla böldü.

BİA Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Washington'da Beyaz Saray yakınlarındaki bir restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

Trump, Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla dün akşam saatlerinde Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab adlı bir restorana gitti.

Trump’ın “zafer turu” niteliğinde planlanan etkinlikte yanında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer üst düzey yetkililer de vardı.

Trump, restorana girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Son 20 yıldır çok güvensiz bir yer olan Washington DC'nin tam ortasında duruyoruz. Burası ülkenin en güvensiz şehirlerinden biriydi. Şimdi ise ülkenin herhangi bir yeri kadar güvenli. Neredeyse hiç suç yok.” dedi.

Ancak bu açıklamanın ardından kısa süre içinde, kadınların kurduğu savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink üyelerinin protestosuyla karşılaştı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, Trump ve kabine üyelerine “Gazze açlıktan kırılırken onlar ziyafet çekiyor” "Trump, çağımızın Hitler'idir", "Özgür Washington. Özgür Filistin!" ve "Dünyanın dört bir yanındaki toplulukları terörize etmeyi bırakın!" diye bağırdı.

Eylemciler ayrıca Gazze’de açlıktan ölen insanlara dikkat çekmek amacıyla “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” pankartı açtı.

Trump bir süre eylemcileri izledikten sonra, protestoculara doğru yürüdü, başını salladı ve gülümsedi. Daha sonra da güvenlik güçlerine protestocuların dışarı çıkarılması talimatını verdi. Ardından da restorandan ayrıldı.

Göreve geldiğinden bu yana protestocularla yakın temastan kaçınan Trump’ın son zamanlarda halkın arasına daha fazla çıkma eğilimi, eylemlerle yüz yüze gelmesine de neden oluyor. Nitekim geçtiğimiz pazar günü New York’taki ABD Açık Erkekler Tenis Finalinde de yuhalanmış ve savaş karşıtı sloganlarla karşılanmıştı.

(HA)

