Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası

ABD Savunma Bakanlığı’ndan iki yetkili, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik olası müdahaleler kapsamında, konvansiyonel hava saldırılarının ötesine geçen geniş bir askerî ve örtülü operasyon yelpazesi hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

ABD’nin üç büyük ulusal televizyon haber ağından CBS News’e konuşan yetkililer, “ulusal güvenliğin hassasiyeti” nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Konuya yakın kaynaklara göre Trump’ın ulusal güvenlik ekibi, İran’a ilişkin güncellenmiş seçenekleri değerlendirmek üzere bugün Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Trump’ın toplantıya katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmedi.

İran genelinde rejim karşıtı protestolar sürerken Trump, haftalardır İran güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik ölümcül müdahaleleri nedeniyle “devreye girebileceği” uyarısında bulunuyor.