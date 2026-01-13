Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası

ABD Savunma Bakanlığı’ndan iki yetkili, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik olası müdahaleler kapsamında, konvansiyonel hava saldırılarının ötesine geçen geniş bir askerî ve örtülü operasyon yelpazesi hakkında bilgilendirildiğini aktardı.
ABD’nin üç büyük ulusal televizyon haber ağından CBS News’e konuşan yetkililer, “ulusal güvenliğin hassasiyeti” nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.
Konuya yakın kaynaklara göre Trump’ın ulusal güvenlik ekibi, İran’a ilişkin güncellenmiş seçenekleri değerlendirmek üzere bugün Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Trump’ın toplantıya katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmedi.
İran genelinde rejim karşıtı protestolar sürerken Trump, haftalardır İran güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik ölümcül müdahaleleri nedeniyle “devreye girebileceği” uyarısında bulunuyor.
İran yönetiminin müzakereye açık olduğu mesajı
Trump, pazar günü (11 Ocak) yaptığı açıklamada İran yönetiminin müzakereye açık olduğuna dair mesajlar verdiğini; ancak ABD ordusunun “çok güçlü seçenekleri masada tuttuğunu” söyledi.
Olası bir askerî müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzeler merkezi rolünü koruyor. Bununla birlikte Pentagon planlamacıları, İran’ın komuta zincirini, iletişim altyapısını ve devlet kontrolündeki medyayı hedef almayı amaçlayan siber operasyonlar ve psikolojik harekât seçeneklerini de Trump’a sundu.
Yetkililere göre siber ve psikolojik operasyonlar, geleneksel askerî güçle eşzamanlı yürütülebileceği gibi tek başına da uygulanabiliyor. Bu yaklaşım, askerî planlamada “entegre operasyonlar” olarak tanımlanıyor. (TY)