ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:55 13 Ocak 2026 13:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 13:56 13 Ocak 2026 13:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası

ABD Savunma Bakanlığı’na göre bugün Beyaz Saray’da kritik bir toplantı yapılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası
İran’daki ABD ve İsrail karşıtı protestolardan bir kare, 12 Ocak 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD Savunma Bakanlığı’ndan iki yetkili, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik olası müdahaleler kapsamında, konvansiyonel hava saldırılarının ötesine geçen geniş bir askerî ve örtülü operasyon yelpazesi hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

ABD’nin üç büyük ulusal televizyon haber ağından CBS News’e konuşan yetkililer, “ulusal güvenliğin hassasiyeti” nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Konuya yakın kaynaklara göre Trump’ın ulusal güvenlik ekibi, İran’a ilişkin güncellenmiş seçenekleri değerlendirmek üzere bugün Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Trump’ın toplantıya katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmedi.

İran genelinde rejim karşıtı protestolar sürerken Trump, haftalardır İran güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik ölümcül müdahaleleri nedeniyle “devreye girebileceği” uyarısında bulunuyor.

İran yönetiminin müzakereye açık olduğu mesajı

Trump, pazar günü (11 Ocak) yaptığı açıklamada İran yönetiminin müzakereye açık olduğuna dair mesajlar verdiğini; ancak ABD ordusunun “çok güçlü seçenekleri masada tuttuğunu” söyledi.

Olası bir askerî müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzeler merkezi rolünü koruyor. Bununla birlikte Pentagon planlamacıları, İran’ın komuta zincirini, iletişim altyapısını ve devlet kontrolündeki medyayı hedef almayı amaçlayan siber operasyonlar ve psikolojik harekât seçeneklerini de Trump’a sundu.

Yetkililere göre siber ve psikolojik operasyonlar, geleneksel askerî güçle eşzamanlı yürütülebileceği gibi tek başına da uygulanabiliyor. Bu yaklaşım, askerî planlamada “entegre operasyonlar” olarak tanımlanıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2025-2026 İran protestoları donald trump abd militarizm
bu haberin uzantıları
İran, protesto görüntülerinin yayılmasını engelliyor: Starlink kullanıcıları hedefte
13 Ocak 2026
/haber/iran-protesto-goruntulerinin-yayilmasini-engelliyor-starlink-kullanicilari-hedefte-315546
ilgili haberler
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü: İran’da ölü ve yaralı sayısı artıyor
13 Ocak 2026
/haber/insan-haklari-izleme-orgutu-ve-uluslararasi-af-orgutu-iranda-olu-ve-yarali-sayisi-artiyor-315537
İran orta sınıfı ve ‘iç cephe’ veya sivil toplum
13 Ocak 2026
/yazi/iran-orta-sinifi-ve-ic-cephe-veya-sivil-toplum-315532
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026
/haber/iranda-aralik-protestolari-olumler-gozaltilar-ve-aciklamalar-315514
İran karartma altında: İnternet kesintisi 90 saattir sürüyor
12 Ocak 2026
/haber/iran-karartma-altinda-internet-kesintisi-90-saattir-suruyor-315506
Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’
2 Ocak 2026
/haber/trumptan-irana-mudahale-uyarisi-315169
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İran, protesto görüntülerinin yayılmasını engelliyor: Starlink kullanıcıları hedefte
13 Ocak 2026
/haber/iran-protesto-goruntulerinin-yayilmasini-engelliyor-starlink-kullanicilari-hedefte-315546
ilgili haberler
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü: İran’da ölü ve yaralı sayısı artıyor
13 Ocak 2026
/haber/insan-haklari-izleme-orgutu-ve-uluslararasi-af-orgutu-iranda-olu-ve-yarali-sayisi-artiyor-315537
İran orta sınıfı ve ‘iç cephe’ veya sivil toplum
13 Ocak 2026
/yazi/iran-orta-sinifi-ve-ic-cephe-veya-sivil-toplum-315532
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026
/haber/iranda-aralik-protestolari-olumler-gozaltilar-ve-aciklamalar-315514
İran karartma altında: İnternet kesintisi 90 saattir sürüyor
12 Ocak 2026
/haber/iran-karartma-altinda-internet-kesintisi-90-saattir-suruyor-315506
Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’
2 Ocak 2026
/haber/trumptan-irana-mudahale-uyarisi-315169
Sayfa Başına Git