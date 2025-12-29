Trump–Zelenskiy görüşmesi sonrası mesaj: Ukrayna’da barış yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da bir araya geldi. İki saatlik görüşmenin ardından devlet başkanları yaptıkları açıklamalarda Ukrayna’da “barışın yakın olduğu” mesajı verdi.

Zelenskiy, 20 maddelik barış planının yüzde 90'ında uzlaşı sağlandığını söylerken, Trump Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için "büyük ilerleme" kaydettiklerini ifade etti.

İki liderin görüşmesi, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yapmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Zelenskiy: 20 maddelik planda sonuca yakınız

Toplantı sonrası Zelenskiy ve Trump gazetecilere açıklamalar yaptı. Tüm başlıklarda verimli görüşme yaptıklarını belirten Zelenskiy, ABD'li ve Ukraynalı ekipler arasında kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "20 maddelik bir barış planımız var, bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı. Askeri boyut yüzde 100 oranında kabul edildi. Refah planı ise son aşamasına getiriliyor." diye konuştu.

Kalıcı barışın sağlanmasında güvenlik garantilerinin "kilit nokta" olduğunu ifade eden Zelenskiy, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmesinin "verimli" geçtiğini aktararak, "Önümüzdeki haftalarda ekiplerimizin ele alınan tüm konuları sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Ayrıca Başkan Trump'la ocakta belki Washington'da Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapması konusunda da mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu dile getiren Zelenskiy, 20 maddelik planda ekiplerin sonuca yaklaştığını görmekten çok memnun olduğunu söyledi.

Ukrayna ekiplerinin çalışmayı sürdürdüğünü ifade ederek, çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde ocakta 6 belge üzerinde karara varacaklarını umduklarını söyledi.

Olası bir referandumun düzenlenebilmesi için çok sayıda Ukraynalının Avrupa'da bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, öncelikle gerekli altyapının kurulması gerektiğini ve bunun kolay bir süreç olmadığını ifade etti.

Trump: Sürecin birkaç hafta sürmesini bekliyoruz

Trump ise Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi. ABD Başkanı, "Bazıları yüzde 95'ini hallettik diyebilir. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." diye konuştu.

"Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız. Kimse şu anda bulunduğumuz noktaya gelme şansına sahip değildi. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi. Bu yüzden çok iyi iş çıkardığımızı söylemek istiyorum." diye konuşan Trump, 20 maddelik barış anlaşmasına ilişkin tüm detayları ele aldıklarını belirtti.

"Gerçekten de her iki tarafla da hiç olmadığı kadar yakın olduğumuzu düşünüyorum" diyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bunun gerçekleşmesini görmek istediğini" sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, toprak paylaşımı ve savaşın nasıl sona ereceği konusunda "bir-iki zorlu" çözülmemiş sorun olduğunu kabul etti ve Rusya'nın ateşkes istememesine sempati duyduğunu ifade etti. "Karşı tarafı anlamanız gerekiyor" dedi.

Trump ayrıca, olası bir barış planı oylaması öncesinde Ukrayna Parlamentosuna hitap etmek üzere Kiev'e gitmeyi teklif etti ve bunun muhtemelen gerekli olmayacağını düşündüğünü söyledi. Zelenskiy ise araya girerek "Her zaman bekleriz" dedi.

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini anlattı.

ABD Başkanı, çalışma grubunun görüşmelerinin "gerçekten iyi" gitmesi halinde barış planının geri kalan kısımlarının "birkaç hafta" içinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.

"Sürecin birkaç hafta sürmesini bekliyoruz, daha uzun değil. Daha sonra da bu çalışma grubu Rusya ile çalışmaya başlayacak." diyen Trump, bu sürecin uzaması halinde ise savaşın daha uzun süreceğini ifade etti.

Trump, Donbas bölgesinde serbest bir ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin bir soru üzerine, "Mutabaka varıldı demek biraz abartılı olur, şu an mutabakata varılmadı demek daha doğru olur ama bir anlaşmaya yaklaşıyoruz." cevabını verdi.

"Putin'i oldukça ilgili gördüm"

Öte yandan Trump, Zelenskiy ile görüşmesi içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 2,5 saate yakın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve birçok konuyu detaylıca ele aldıklarını anlattı.

Putin ve Zelenskiy ile birlikte üçlü bir görüşmeye de açık olduğunu belirten Trump, "Bugün Putin ile görüşmemde onu bu konuda oldukça ilgili gördüm, o da bunun (barışın) olduğunu görmek istiyor, ona inanıyorum." dedi.

Avrupalı liderlerle Washington'da ya da başka bir yerde yakında bir görüşme planlandığını da ifade eden Trump, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde ana rolü oynayacağını bir kez daha vurguladı.

Trump, Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda, "Avrupa ile çalışmak istiyoruz ve tahmin edebileceğiniz gibi Avrupa bunun büyük bir kısmını üstlenecek. Biz de Avrupa'ya onların bize yardım ettiği gibi yüzde 100 yardım edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Rusya, Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyor. Kulağa biraz garip gelebilir ancak Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın başarılı olması konusunda çok cömert davrandı, enerji, elektrik ve diğer şeyleri çok düşük fiyatlarla tedarik etmek de dahil." ifadelerini kullandı.

