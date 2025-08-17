ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2025 14:37
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2025 14:46
2 dk Okuma

Trump-Zelenski görüşmesinde Rutte ve von der Leyen de masada

Trump ile Zelenski’nin yarın Washington’da yapacağı kritik görüşmeye, NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de katılacak. Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve olası toprak değişiminin gündemde olması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trump-Zelenski görüşmesinde Rutte ve von der Leyen de masada
Fotoğraf: White House

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, Zelenski ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.

Zelenski'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.

Görüşmeye katılacağını açıklanan bir diğer isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

NATO'dan konuya ilişkin yapılan duyuruca, Rutte'nin Trump, Zelenski ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Trump ile Zelenski arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Ağustos Cuma günü altı yıl aradan sonra ilk kez Alaska’da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Trump, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa son vermek için bir anlaşmaya varamadıklarını, Putin ise Ukrayna konusunda Trump ile bir "anlaşmaya" vardıklarını söylemiş ve Avrupa'yı "yeni başlayan ilerlemeyi baltalamamaları" konusunda uyarmıştı.

Trump-Putin zirvesine saatler kaldı: Rus heyeti Alaska'ya vardı
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı: Rus heyeti Alaska'ya vardı
15 Ağustos 2025

(HA)

ALASKA'DA "BARIŞ" İÇİN SOMUT SONUÇ YOK
Putin, ABD'den istediğini alarak ayrıldı: Tecriti kırdı ve Ukrayna'yı ezmek için zaman kazandı
16 Ağustos 2025
/haber/putin-abd-den-istedigini-alarak-ayrildi-tecriti-kirdi-ve-ukrayna-yi-ezmek-icin-zaman-kazandi-310491
UKRAYNASIZ UKRAYNA "BARIŞ" ZİRVESİ
Trump ve Putin, Alaska'da buluştu, görüşmeler başlıyor
15 Ağustos 2025
/haber/trump-ve-putin-alaska-da-bulustu-gorusmeler-basliyor-310489
Trump-Putin zirvesine saatler kaldı: Rus heyeti Alaska'ya vardı
15 Ağustos 2025
/haber/trump-putin-zirvesine-saatler-kaldi-rus-heyeti-alaska-ya-vardi-310462
ALASKA: UKRAYNASIZ BARIŞ ZİRVESİ
Putin'e Ukrayna toprağı vaat eden Trump, Zelenskiy'nin takasa karşı çıkmasından rahatsız
12 Ağustos 2025
/haber/putin-e-ukrayna-topragi-vaat-eden-trump-zelenskiy-nin-takasa-karsi-cikmasindan-rahatsiz-310324
PUTİN-TRUMP ANLAŞTI
Putin geçici ateşkesi kabul etti: Rusya 30 gün Ukrayna enerji altyapısına saldırmayacak
18 Mart 2025
/haber/putin-gecici-ateskesi-kabul-etti-rusya-30-gun-ukrayna-enerji-altyapisina-saldirmayacak-305550
ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA
Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
13 Mart 2025
/haber/putin-ilke-olarak-abd-nin-ateskes-onerisini-kabul-etti-305408
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Trump, Putin ve Zelenskiy ile bir araya geleceğini açıkladı
13 Şubat 2025
/haber/trump-putin-ve-zelenskiy-ile-bir-araya-gelecegini-acikladi-304517
Trump, Ukrayna için Putin ile görüştü
9 Şubat 2025
/haber/trump-ukrayna-icin-putin-ile-gorustu-304398
