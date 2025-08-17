Trump-Zelenski görüşmesinde Rutte ve von der Leyen de masada

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, Zelenski ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.

Zelenski'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.

Görüşmeye katılacağını açıklanan bir diğer isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

NATO'dan konuya ilişkin yapılan duyuruca, Rutte'nin Trump, Zelenski ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Trump ile Zelenski arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 15 Ağustos Cuma günü altı yıl aradan sonra ilk kez Alaska’da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Trump, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa son vermek için bir anlaşmaya varamadıklarını, Putin ise Ukrayna konusunda Trump ile bir "anlaşmaya" vardıklarını söylemiş ve Avrupa'yı "yeni başlayan ilerlemeyi baltalamamaları" konusunda uyarmıştı.

(HA)