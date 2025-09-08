Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde yeni bir göçmen operasyonu başlattı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde “yasa dışı yollardan ülkeye giren ve suç işlediği belirtilen göçmenlerin sınır dışı edilmesine” yönelik yeni bir operasyon başlattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan (DHS) CNN'e yapılan açıklamada, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresince (ICE) yürütülen ve “Patriot 2.0” adı verilen operasyonun, mayısta başlatılanın devamı niteliğinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, eyaletin başkenti Boston’un Demokrat Belediye Başkanı Michelle Wu'nun uyguladığı “sığınak şehir” uygulaması eleştirilerek, bu politikaların “suçluları cezbettiği ve kamu güvenliğini tehlikeye attığı” iddia edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay

“Gözdağı verme girişimi”

DHS, yerel makamların serbest bıraktığı göçmenlerin federal ekiplerce yakalanacağını ve sınır dışı edileceğini belirtti.

Öte yandan Boston Belediye Başkanı Wu, yaptığı açıklamada, operasyonun şehir kaynaklarıyla desteklenmeyeceğini belirtti.

Massachusetts Valisi Maura Healey de MSNBC’ye verdiği demeçte, “ICE ve yönetimin yaptıkları kamu güvenliğiyle ilgili değil siyasi bir gösteri. Bu, siyasi bir güç hamlesi ve gözdağı verme girişimi,” değerlendirmesinde bulundu.