HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 09:59
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 13:13
2 dk Okuma

Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde yeni bir göçmen operasyonu başlattı

İç Güvenlik Bakanlığı, yerel makamların serbest bıraktığı göçmenlerin federal ekiplerce yakalanacağını ve sınır dışı edileceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde yeni bir göçmen operasyonu başlattı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde “yasa dışı yollardan ülkeye giren ve suç işlediği belirtilen göçmenlerin sınır dışı edilmesine” yönelik yeni bir operasyon başlattı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan (DHS) CNN'e yapılan açıklamada, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresince (ICE) yürütülen ve “Patriot 2.0” adı verilen operasyonun, mayısta başlatılanın devamı niteliğinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, eyaletin başkenti Boston’un Demokrat Belediye Başkanı Michelle Wu'nun uyguladığı “sığınak şehir” uygulaması eleştirilerek, bu politikaların “suçluları cezbettiği ve kamu güvenliğini tehlikeye attığı” iddia edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay
31 Mayıs 2025

“Gözdağı verme girişimi”

DHS, yerel makamların serbest bıraktığı göçmenlerin federal ekiplerce yakalanacağını ve sınır dışı edileceğini belirtti.

Öte yandan Boston Belediye Başkanı Wu, yaptığı açıklamada, operasyonun şehir kaynaklarıyla desteklenmeyeceğini belirtti.

Massachusetts Valisi Maura Healey de MSNBC’ye verdiği demeçte, “ICE ve yönetimin yaptıkları kamu güvenliğiyle ilgili değil siyasi bir gösteri. Bu, siyasi bir güç hamlesi ve gözdağı verme girişimi,” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

ABD Adalet Bakanlığı, Boston’un “sığınak şehir” politikasıyla ilgili Wu yönetimine dava açmıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ay başında, ICE’ın ülkenin büyük şehirlerindeki operasyonlarını genişletmeyi planladığını doğrulamıştı.

ABD’nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltı işlemi uygulanan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump yönetimi, durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları ve deniz piyadelerinin görevlendirmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
abd donald trump göçmenler trump kararnameleri
Donald Trump Savunma Bakanlığının adını neden "Savaş Bakanlığı" olarak değiştiriyor?
5 Eylül 2025
/haber/donald-trump-savunma-bakanliginin-adini-neden-savas-bakanligi-olarak-degistiriyor-311215
WASHINGTON'DA PARANOYA NÖBETLERİ
ABD 55 milyon vize sahibini sürekli denetim altında tutacak: "ABD düşmanı olabilirler"
23 Ağustos 2025
/haber/abd-55-milyon-vize-sahibini-surekli-denetim-altinda-tutacak-abd-dusmani-olabilirler-310765
GÖÇMEN DÜŞMANLIĞINA YARGI ENGELİ
ABD: Federal yargıç, Trump'ın ülkede doğan herkesin ABD yurttaşı olmasını önleyen kararını durdurdu
9 Ağustos 2025
/haber/abd-federal-yargic-trump-in-ulkede-dogan-herkesin-abd-yurttasi-olmasini-onleyen-kararini-durdurdu-310264
TRUMP GERİLİM İNŞA EDİYOR
ABD 500 bini aşkın göçmene "ülkeden ayrılın" tebligatı yolladı
13 Haziran 2025
/haber/abd-500-bini-askin-gocmene-ulkeden-ayrilin-tebligati-yolladi-308397
Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi
9 Haziran 2025
/haber/trump-12-ulkenin-vatandaslarina-abd-ye-seyahat-yasagi-getirdi-308181
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay
31 Mayıs 2025
/haber/abd-yuksek-mahkemesi-nden-trumpin-gocmen-statulerini-iptal-etmesine-onay-307949
ABD BİR İNSANLIK SUÇUNA HAZIRLANIYOR
Trump 11 milyon göçmeni sınır dışı etmek için orduyu görevlendirecek
19 Kasım 2024
/haber/trump-11-milyon-gocmeni-sinir-disi-etmek-icin-orduyu-gorevlendirecek-301940
