DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 23:13
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 23:59
2 dk Okuma

UKRAYNASIZ UKRAYNA "BARIŞ" ZİRVESİ

Trump ve Putin, Alaska'da buluştu, görüşmeler başlıyor

Trump, Putin'i savaşa son vermeye ikna için toprak takası konusuna odaklanacağını daha önce açıklamıştı. Henüz Putin'den hangi Rusya toprağını Ukrayna'ya terk edebileceğine ilişkin bir işaret gelmedi ama, Trump Zelenskiy'i Kırım ve Donbass'ı bırakması için baskılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trump ve Putin, Alaska'da buluştu, görüşmeler başlıyor
Trump, Putin'i Anchorage'daki ABD üssünde kırmız halıda karşılarken/Fotoğraf: AA

ABD ve Rusya Federasyonu Başkanları ABD'nin, zamanında Rus Çarlığı'ndan parayla satın alınmış olan Alaska eyaletinin en büyük kenti Anchorage'da buluştu.

Donald Trump ve Vladimir Putin Alaska’ya ayrı zamanlarda iniş yaptı. Trump yerel saatle sabah saat 10:22’de (TSİ 21:22) ABD üssü "Joint Base Elmendorf–Richardson"a (JBER)indi. Putin ise daha sonra, 10:55'te (TSİ 21:55) alana indi. İkisi de uçaklarından ayrı çıkış yaptı ve yaklaşık 11:08’de (TSİ 22:08) kırmızı halı üzerinde  selamlaşıp, el sıkıştılar.

Trump, Putin’i toplantı salonuna gitmek için "The Beast" (“Canavar”) lakaplı zırhlı aracına davet etti. Putin de geleneksel olarak kullana geldiği limuzini bırakarak ev sahibinin aracıyla toplantıya gitti.

Heyetlerde kimler var?

Başlangıçta bire bir (one-on-one) olarak planlanan görüşme, ilerleyen günlere üçer kişilik heyetler arası görüşme formatına döndü.

Trump’ın heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilci Steve Witkoff yer alıyor.

Putin’in heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin dış politika danışmanı ve Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov olacak.

Trump görüşmelerden ne bekliyor?

Trump, medyaya uçaktan inişi sırasında yaptığı açıklamalarda, görüşmeden özellikle “bugün bir ateşkes görmeyi” beklediğini belirtti. "Öldürmeleri durdurmak istiyorum" diyerek, talebinin  gerçekleşmemesinden mutsuz olacağını vurguladı.

Trump'ın “Bugün bir ateşkes olmazsa mutlu olmayacağım” şeklindeki demeci zirvenin başarı çıtasını ateşkes ile eşitlediğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Trump aynı zamanda, bu toplantıda somut bir ilerleme elde edilmezse bir başka görüşme  yapılamayabileceğini ve zirveyi iptal edebileceğini de dile getirdi.

ABD Başkanı, Ukrayna adına müzakere yapmadığını ama müzakerelerin başlaması için “masayı kurduğunu” söyledi.

Ayrıca Trump, NATO üyeliği haricinde  ABD ve Avrupa'nın Ukrayna’ya güvenlik garantileri verebileceğini de gündeme aldı.

(AEK)

Anchorage
donald trump Vladimir Putin alaska abd ukrayna Rusya
