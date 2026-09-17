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YT: Yayın Tarihi: 17.09.2026 08:24 17 Eylül 2026 08:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.09.2026 08:27 17 Eylül 2026 08:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump: Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Trump: Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz
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Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." yanıtını verdi.

"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "doğrudan haber aldığını" kaydetti.

ABD merkezli Axios Gazetesi Trump'ın önümüzdeki hafta New York'ta Körfez liderleriyle görüşeceğini yazdı. Haberde Trump'ın yapacağı görüşmenin, ABD'nin savaş sonrası stratejisine ilişkin planlamaya odaklanması bekleniyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran abd trump abd-iran
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/haber/iran-abd-saldirilarinda-11-kisi-oldu-323057
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/haber/abd-trump-a-karsi-oy-hakki-icin-bir-kez-daha-ayaga-kalkti-322932
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