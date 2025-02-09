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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2025 11:43
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2025 11:52
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Trump, Ukrayna için Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "somut bir planı" olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, Ukrayna için Putin ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için "somut planı" olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bu konuda görüştüklerini belirtti.

AA’nın aktardığına göre Trump, The New York Post'a yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için "somut bir planı" olduğunu kaydeden Trump, Putin ile bu konuda telefonda görüştüğünü aktardı.

Trump, Putin ile kaç kez telefonda görüştüğünü açıklayamayacağını vurgulayarak, 2022'de başkan olsaydı bu savaşın başlamayacağına ilişkin ifadelerini yineledi.

"Putin ile her zaman iyi bir ilişkim olmuştur" ifadesini kullanan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "ülke için utanç kaynağı" olduğunu savundu.

İran ile "anlaşma" mesajı

İran konusuna da değinen Trump, şunları kaydetti:

"İran ile nükleersizlik konusunda bir anlaşma yapmak isterim. Bunu, orayı bombalamaya tercih ederim. Ölmek istemiyorlar. Kimse ölmek istemez. Anlaşma yapsaydık İsrail onları bombalamazdı."

İran ile olası görüşmelere ilişkin detayları açıklamayacağını kaydeden Trump, "Onlara söyleyeceğimi size söylemek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Yeri
İstanbul
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