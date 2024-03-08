Trump üç gün içinde 83,3 milyon dolar "cinsel taciz" tazminatı ödeyecek

New York'ta federal yargıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 80 yaşındaki kadın yazar E. Jean Carroll'a 1990'larda tecavüzde bulunduğuna ilişkin açıklamaları dolayısıyla hakaret etmek ve cinsel tacizde bulunmaktan çarptırıldığı toplam 83,3 milyon dolarlık tazminatın "geçici durdurulması" başvurusunu reddetti.



Yargıç Lewis A. Kaplan, jürinin Trump'ın Carroll'a 11 Mart'a kadar ödemesine hükmettiği 83,3 milyon dolar tazminatın ertelenmesi talebini geri çevirmesini gerekçelendirirken "Trump'ın [içine düştüğü] durum, kendi [adaleti] oyalamaya yönelik eylemlerinin sonucudur." dedi.

Kaplan, 26 Ocak'taki mahkeme kararından bu yana Trump'ın mali durumunu nasıl düzenleyeceğine ilişkin sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu vurguladı.

Avukatın teminat olarak sunduğu

tahviller kabul görmedi

Yargıcın ödeme tarihini ertelemeyi reddetmesinin ardından Trump'ın avukatı Alina Habba, mahkemeye, Federal Sigorta Şirketi'nin tazminat miktarının güvencede olduğunu gösterdiğini ileri sürdüğü 91,6 milyon dolarlık tahvilleri teminat olarak sundu.



Habba, 2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı olarak kampanya sürdüren Trump'ın tazminat kararını temyiz ettiğini gösteren başvuruyu da dosyaya ekledi.



ABD'de bölge mahkemesi, tazminat kararlarıyla ilgili temyiz süreci devam ederken işleyen faiz ve diğer masrafları dikkate alarak genellikle belirlenen para cezasının yüzde 110'unun yatırılmasını talep ediyor.

Arka Plan

Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman giyim mağazasının soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll'un açtığı "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren jüri tarafından suçlu bulunmuş, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, hakaretten 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Jüri, Trump'ın Caroll'a New York Eyalet hukukunda tanımlandığı şekilde tecavüz etmediğine ancak cinsel tacizde bulunduğuna hükmetmiş, ayrıca Ekim 2022'deki demeçleriyle yazara hakaret ettiğini kararlaştırmıştı.



İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, ayrıca 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazmini" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar suçlu bulmuştu.



New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, 26 Ocak’ta Trump'ın yazar E. Jean Carroll'a ayrıca 83,3 milyon dolar ek tazminat ödemesine hükmetmişti.

(AEK)