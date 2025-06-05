Trump'tan yeni karar: 12 ülkenin vatandaşları ve Harvard öğrencileri ABD'ye giremeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı yeni bir kararnameyle 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasakladı, yedi ülke vatandaşlarına da yeni kısıtlamalar getirdi. Ayrıca Harvard Üniversitesi'ne kayıtlı yabancı öğrencilerin ABD'ye girişini de durdurdu.

Trump "güvenlik risklerini" gerekçe göstererek imzaladığı kararname için "Başkan olarak, ABD ve halkının ulusal güvenliği ile çıkarlarını korumak için harekete geçmeliyim" dedi.

Seyahat yasağını "Radikal İslamcı teröristlerin ülkemize girmesini engelleyeceğiz" ifadeleriyle savundu.

Truth Social adlı platformda da bir video yayımlayan Trump, Colorado’nun Boulder kentinde gerçekleşen saldırıya atıfta bulundu. İsrailli rehinelere destek için toplanan bir gruba düzenlenen saldırıda 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın Mısır vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Trump, bu olayın “yeterince denetlenmeyen yabancı uyrukluların oluşturduğu ciddi tehlikeyi gözler önüne serdiğini” söyledi.

Karara göre Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den gelişler tamamen yasaklandı.

Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşları için çeşitli kısıtlamalar getirildi.

Beyaz Saray, yayınladığı bilgi notunda ABD'ye seyahat yasağı getirilen bazı ülkelerde "tarama ve güvenlik denetimi süreçlerinin yetersiz" olduğunu, bunun ABD'nin potansiyel güvenlik tehditlerini önceden tespit etmesini engellediğini belirtti. Diğerlerinin ise "vizeyle gelip kalma süresini aşanların sayısının fazla olması" nedeniyle listeye eklendiğini açıkladı.

Trump ilk seçildiği dönemde, 2017 yılında da ağırlıklı olarak Müslüman ülkeleri kapsayan bir seyahat yasağı getirmişti. Trump’ın ardından göreve gelen Başkan Joe Biden ise 2021’de yasağı iptal etmiş ve kararı “ulusal vicdanımızda bir leke” olarak tanımlamıştı.

Harvard öğrencilerine giriş yasağı

Trump ayrıca bir başka kararla yabancı Harvard öğrencilerinin ülkeye girişini de yasakladı. Beyaz Saray internet sitesinde yer alan bildiride Harvard Üniversitesi, "antisemitizm ile mücadele etmemek ve Çin Komunist Partisi ile işbirliği yapmakla" suçlandı.

Bildiri, Harvard öğrencilerinin ABD'ye girişlerini yasaklarken halihazırda ülkede bulunanların vizelerinin iptali için Dışişleri Bakanı'na yetki veriyor. Okulda kayıtlı 6 bin 800 yabancı öğrenci bulunuyor.

Trump yönetimi, işe alım süreçlerinden eğitimin içeriğine bir dizi müdahaleye direnen okula sağlanan federal fonları kesmişti.

(HA)