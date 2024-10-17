Trump'tan seçimlere 20 gün kala ikinci bir "sus payı" girişimi

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın avukatlarının, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'in 2024 seçim kampanyası boyunca eski başkanla ilişkileri konusunda susması karşılığında kaybettiği dava gereğince yasal olarak ödemek zorunda olduğu avukatlık ücretlerinden vazgeçilmesine yönelik anlaşma önerdikleri ortaya çıktı.

Trump 2016 seçimleri öncesinde de Daniels'a, ilişkileri konusunda suskun kalması için avukatı Michael Cohen aracılığıyla 130 bin dolar ödemişti. Paranın Trump'ın şirket giderleri arasında gösterilmesi ve soruşturmalarda yalan beyanlarda bulunulması dolayısıyla açılan davalarda Cohen Trump'a karşı tanıklık etmişti.

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Yeni sus payı önerisi eski başkanın avukatlarının Daniels'ın Trump'a karşı açtığı iftira davasını kaybetmesi üzerine yasal olarak ödemek zorunda olduğu yüzbinlerce dolar tutarındaki vekalet ücretlerinin iptali biçiminde geldi. Trump'ın avukatları, eski başkan hakkında "iftira veya aşağılayıcı ifadeler"de bulunmamayı taahhüt ettiği takdirde Daniels'in borçlarının iptal edilmesini önerdiler.

Olayı MSNBC ortaya çıkardı

Olayın ayrıntıları, anlaşma hakkındaki telefon kayıtları, belgeler ve e-postalar MSNBC sunucusu Rachel Maddow tarafından bir özel haberde açıklandı.

Çarşamba akşamı yapılan özel yayında Maddow "[2024 5 Kasım] seçim[in]den yirmi gün önce, Stormy Daniels'a bir kez daha sus payı ödemesi yapılmaya çalışıldığını bildirebiliriz" dedi.

Trump'ın ilk sus payı davasında 34 ayrı suçtan aldığı hüküm 18 Eylül'de açıklanacak olmasına karşın seçimlere müdahale izlenimi doğmaması gerekçesiyle açıklama seçimlerden 21 gün sonra 26 Kasım'a bırakılmıştı.

Maddow'un haberi

MSNBC sunucusu programında Stormy Daniels'in Trump'a açtığı davanın aleyhine sonuçlanması sonrasında vekalet ücretlerini ödemeye mahkum edilmesinin ardından Trump'ın avukatının, Daniels'la bu vekalet ücretlerini de içeren "başka bir susturma anlaşması" yapmaya çalıştığını açıkladı.

Temmuzda gönderilen ve kanalın elde ettiği mektupta Trump'ın avukatları Daniels'ın 620 bin dolar ödeyerek borcu kapatma önerisinin, hükmedilen ödemenin tamamını karşılaması anlamına gelmediğini yazmışlardı.

Bununla birlikte Trump'ın avukatları Daniels'ın avukatına şunu öneriyorlardı: "Ancak, müvekkilinizin Başkan Trump ile geçmişteki iddia edilen ilişkileri veya kendisi, işletmeleri ve/veya herhangi bir iştiraki veya başkan adayı olarak uygunluğu hakkında iftira niteliğinde veya küçük düşürücü ifadeler kullanmamayı yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla, bu konuları 620 bin dolar karşılığında çözmeyi kabul edebiliriz."

Daniels'ın avukatlarından gelen bir telefon çağrısını alıntılayan Maddow, "bu sefer" Trump ve avukatının "görünüşe göre Stormy Daniels'a yapılan yeni rüşvet ödemesini yasal bir ücretin ödenmesi yoluyla aklamayı planladıklarını" açıkladı.

Maddow "Trump hakkında konuşmamak için bir anlaşma imzalarsa, Stormy Daniels'ın Trump'a gerçekte olduğundan daha az borcu olduğunu iddia edeceklerdi." diye açıkladı.

Yayında dinletilen Daniels ile avukatı arasındaki bir telefon görüşmesinin ses kaydında, avukatının film oyuncusuna "Seni susturacakları bir tür anlaşma yapmak istiyorlar." dediği duyuluyor.

MSNBC Daniels'in sonunda anlaşmayı reddettiğini ancak davayı 627 bin 500 dolara kapattığını bildirdi.

Trump kampanyasının sözcüsü Steven Cheung MSNBC'ye ortaya atılan belgelerin bir yabancı hacker saldırısı sırasında Trump ve yardımcılarının dosyları arasından çalınmış olduğunu iddia etti.

(AEK)