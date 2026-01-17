Trump'tan Grönland'da Danimarka'nın safında yer alan ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi

ABD'nin yıllardır Danimarka ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını gümrük vergisi veya başka herhangi bir şekilde ödeme olmaksızın desteklediğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi, yüzyıllar sonra Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi." dedi.

Trump "Dünya barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok." iddiasını ortaya attı.

Trump, Grönland'ın savunma olarak "iki köpek kızağı" kullandığını belirterek, "Bu oyunu ancak Trump yönetimindeki ABD başarılı bir şekilde oynayabilir. Özellikle ABD'nin ve genel olarak dünyanın ulusal güvenliği tehlikede olduğundan kimse bu kutsal toprak parçasına dokunmayacak." dedi.

Avrupa ülkeleri Grönland'a "bilinmeyen amaçlarla" gitmiş

AA'nın haberine göre, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın, "bilinmeyen amaçlarla" Grönland'a gittiğini öne süren Trump, "Bu, gezegenimizin savunması, emniyeti ve hayatta kalması için çok tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmayan bir risk seviyesi ortaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.

Trump, küresel barış ve güvenliği korumak, potansiyel olarak bu tehlikeli durumun hızla ve sorgusuz sualsiz sona ermesi için güçlü önlemler alınmasının şart olduğunu savundu.

"Gümrük vergisi" cezaları

Grönland'a giden sekiz Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirdi.

Trump, "ABD[nin], bu işlemi 150 yılı aşkın süredir gerçekleştirmeye çalışmakta [olduğunu]" söyledi. Birçok ABD Başkanı'nın "bunu haklı nedenlerle dene[diğini] ancak Danimarka['nın] her zaman reddet[tiğini]" iddia etti.

ABD'nin "hem saldırı hem de savunma amaçlı modern silah sistemleri" nedeniyle Grönland'a ihtiyacı olduğunu öne süren Trump, bu konuda yapılan milyarlarca dolar yatırımın ancak Grönland toprakları dahil edildiğinde maksimum potansiyel ve verimlilikte çalışabileceğini iddia etti.

Trump, ABD'nin Danimarka ve ilgili ülkelerle bu konuda acilen müzakereye açık olduğunu belirtti.

Doğruluk denetimi Trump'ın iddiasının aksine yalnızca iki ABD Başkanı Grönland'ı satın alma fikriyle ilgilendi: Andrew Jackson (1867) ve Harry Truman (1946). Ancak Andrew Jackson döneminde Alaska'nın Rusya'dan satın alınması ardından İzlanda ve Grönland'ın da "genişleme"ye dahil edilmesi Kongrede tartışmaya açıldı ama Danimarka'ya bir öneride bulunulmadı ve satın alma teklifi yapılmadı. 1946'da Harry S. Truman yönetimi Danimarka’ya 100 milyon dolar değerinde altın karşılığında Grönland’ı satın almayı resmen teklif etti. Danimarka hükümeti teklifi açıkça reddetti. ABD tarihindeki Grönland'ı tek gerçek, açık ve resmi “satın alma” girişimi buydu.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun ABD hava savunması için "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların sürmekte olduğu belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

