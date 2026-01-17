Trump'tan Erdoğan'a kurucu üyelik daveti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet ettiğini açıkladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

(Mİ)