Trump, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesi’nin 2,2 milyar dolarlık fonunu dondurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’nin Filistin destekçisi protestolar ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti.

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

Trump yönetiminin milyarlarca dolarlık fonu kesmekle tehdit ettiği Harvard Üniversitesi, Trump'ın taleplerini kabul etmeyeceğini belirtmişti.

Öte yandan, Harvard Üniversitesi, İsrail ve Filistin konularındaki programları ve "antisemitik" olduğu öne sürülen tutumları nedeniyle eleştirilen Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) liderlerini mart ayında görevden aldı. Merkezin başkanı Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer’in görevlerine son verildi.