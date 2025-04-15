Trump, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesi’nin 2,2 milyar dolarlık fonunu dondurdu
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’nin Filistin destekçisi protestolar ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gözden geçirmesi taleplerini reddetmesi üzerine harekete geçti.
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.
Öte yandan, Harvard Üniversitesi, İsrail ve Filistin konularındaki programları ve "antisemitik" olduğu öne sürülen tutumları nedeniyle eleştirilen Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) liderlerini mart ayında görevden aldı. Merkezin başkanı Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer’in görevlerine son verildi.
Harvard, Columbia ve UPenn
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.
Yönetim, Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.
Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.
Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti. (TY)