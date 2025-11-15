Trump: Suudi Arabistan’ın çok yakında İbrahim Anlaşmaları’na katılacağını umuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın çok yakında İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington’dan Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gelecek hafta Washington’a yapacağı ziyarete dikkati çekerken, Veliaht Prens ile yapacağı görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Trump, “Evet onlar (Suudi Arabistan) F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar.” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan’ın İsrail’le ilişkilerini normalleştirme ihtimaline ilişkin, “Suudi Arabistan’ın çok yakında İbrahim Anlaşmaları’na katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, 18 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi ve hem ikili hem de bölgesel konularda önemli başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

İbrahim Anlaşmaları hakkında 2020 yılında İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan, ardından Fas ve Sudan’ın da katıldığı diplomatik “normalleşme” anlaşmaları. ABD’nin öncülüğünde gerçekleşen bu mutabakatlar, taraflar arasında büyükelçilik açılması, ticaret, turizm ve güvenlik işbirliğini öngörüyor. Filistin direniş örgütleri, Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşme adımlarını sert bir şekilde eleştiriyor; bu adımların Filistinlilerin tarihsel haklarını ve mücadelesini göz ardı ettiğini vurguluyor.

(VC)