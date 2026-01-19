Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar’ın Somali’ye geri gönderilmesi gerektiğini söyledi. Trump, açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk bulunduğunu öne sürdü. Trump, paylaşımında “ABD’den nefret eden, sürekli şikâyet eden sahte Kongre üyesi İlhan Omar bu olan bitenin hepsini biliyor” dedi.

AA'nın haberine göre, Trump, Omar hakkında sert ifadeler kullandı. Trump, “O hapiste olmalı. Hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali’ye geri gönderilmeli” diye konuştu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Omar’ı “beceriksiz, berbat ve çöp” sözleriyle hedef aldı. Trump, ABD’de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini “mahvettiğini” savundu ve Omar’ın ülkeden atılması gerektiğini söyledi.

İlhan Omar ise Trump’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Omar, “Trump’a mesajım şu: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak” dedi.

(EMK)