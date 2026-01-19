ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 08:35 19 Ocak 2026 08:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 08:37 19 Ocak 2026 08:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti

İlhan Omar ise Trump’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Omar, “Trump’a mesajım şu: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın ülkesine gönderilmesi gerektiğini belirtti
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar’ın Somali’ye geri gönderilmesi gerektiğini söyledi. Trump, açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump, Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk bulunduğunu öne sürdü. Trump, paylaşımında “ABD’den nefret eden, sürekli şikâyet eden sahte Kongre üyesi İlhan Omar bu olan bitenin hepsini biliyor” dedi.

AA'nın haberine göre, Trump, Omar hakkında sert ifadeler kullandı. Trump, “O hapiste olmalı. Hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali’ye geri gönderilmeli” diye konuştu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da Omar’ı “beceriksiz, berbat ve çöp” sözleriyle hedef aldı. Trump, ABD’de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini “mahvettiğini” savundu ve Omar’ın ülkeden atılması gerektiğini söyledi.

İlhan Omar ise Trump’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Omar, “Trump’a mesajım şu: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Ilhan Omar Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi
ilgili haberler
Beyaz Saray: Ilhan Omar’ın ihracı siyasi bir gösteri
3 Şubat 2023
/haber/beyaz-saray-ilhan-omar-in-ihraci-siyasi-bir-gosteri-273688
ABD'DE İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE
Temsiciler Meclisi İlhan Omar'ın yasa tasarısını kabul etti
15 Aralık 2021
/haber/temsiciler-meclisi-ilhan-omar-in-yasa-tasarisini-kabul-etti-254883
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Beyaz Saray: Ilhan Omar’ın ihracı siyasi bir gösteri
3 Şubat 2023
/haber/beyaz-saray-ilhan-omar-in-ihraci-siyasi-bir-gosteri-273688
ABD'DE İSLAMOFOBİYLE MÜCADELE
Temsiciler Meclisi İlhan Omar'ın yasa tasarısını kabul etti
15 Aralık 2021
/haber/temsiciler-meclisi-ilhan-omar-in-yasa-tasarisini-kabul-etti-254883
Sayfa Başına Git