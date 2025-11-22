Trump, seçilmemesi için çalıştığı Zohran Mamdani'yi ilk görüşme sonrası göklere çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump ve New York Belediye Başkanı'nın seçim öncesinde yürüttükleri dişe diş kampanyanın adrdından Cuma günü ilk kez bir araya geldikleri Beyaz Saray'da New York için yapacaklarını konuştuklarını söyleyerek basının önüne çıktılar ve anlaşmadıkları konulardan çok anlaştıklarından söz ettiler. Bumların başında Trump'ın seçim öncesinde en az hoşlandığını söylediğ şey geliyordu: "Yaşam maliyetinin düşürülmesi".

ABD'NİN EN BÜYÜK KENTİ SOLUN New York: Zohran Mamdani önderliğindeki halk hareketi Trump ve milyarderler ittifakını yendi

CNBC'nin haberine göre, Cumhuriyetçi başkan ve Demokrat Partili Belediye Başkanı, basının önüne birlikte çıktıklarında seçim kampanyası dönemindeki karşılıklı sert eleştirileri bir yana bırakmışlardı.

Trump'tan Mamdani'ye: "Bana faşist demiş olman sorun değil"

Basınla görüşme sırasında Mamdani'ye Trump'ı "faşist" olarak nitelemiş olması konusu üst üste sorulunca Mamdani yanıt vermeye giriştiyse de Trump, konuğuna "Sorun değil, sadece evet diyebilirsin," dedi. "Bu açıklamaktan daha kolay."

Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkanlığı ön seçiminde eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakarak çarpıcı bir zafer kazanan Demokratik Sosyalist Mamdani, belediye başkanlığını kazanarak Amerikan siyasetinin merkezi şahsiyetleri arasına girdi.

Trump ve Mamdani, basınla görüşmede seçim kampanyası tartışmalarına dönmek yerine özellikle New York'ta yaşam maliyetini daha katlanılabilir düzeye getirmek üzere yapılacaklar konusunda anlaştıkları noktaları birbirlerine iltifatlar eşliğinde açıkladılar.

Trump gazetecilere, "Umarım gerçekten harika bir belediye başkanınız olur," dedi. "Ne kadar başarılı olursa, o kadar mutlu olurum."

Trump başkanlık masasında otururken ayağa kalkan Mamdani, "Başkanla görüşmemizden memnun kaldım" dedi ve verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi ve görüşmelerinin "New York'a ve New Yorklulara uygun fiyatlı yaşam sunma ihtiyacına odaklandığını" aktardı.

Sert seçim mücadelesinden New Yorklular için hayatı ucuzlatmaya

Mamdani, 5 Kasım'daki seçim zaferi konuşmasında Trump'a gönderme yaparak, "Donald Trump tarafından ihanete uğramış bir millete onu nasıl yeneceğini gösterebilecek biri varsa, o da onu ortaya çıkaran şehirdir" demişti.

Trump da görüşmeye iki gün kala Mamdani'yi "New York'un Komünist Belediye Başkanı" olarak adlandırmıştı. Mamdani kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlıyor.

Mamdani perşembe günü, "Şehri evi olarak adlandıran sekiz buçuk milyondan fazla insan için hayatı daha uygun hale getirmek için herkesle çalışacağım," dedikten sonra Trump'tan görüşme talep etmişti.

Trump da belediye başkanlığı seçimlerinden önce, Mamdani kazanırsa New York'a federal fon sağlamayı kesme tehdidinde bulunmuştu.

O günden bu güne Trump'ın görev onay oranları birçok ankette hızlı düşüş gösterirken katılımcılar temel endişe kaynağı olarak yüksek yaşam maliyetini gösterdiler.

