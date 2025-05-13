Trump Şam'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı

ABD Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Riyad'daki bir Suudi yatırım forumunda yaptığı açıklamada, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra Şam'a yaptırımları kaldırma kararını verdiğini söyledi.

Trump, "Suriye, yıllardır trajedi, savaş ve cinayetlerle boğuşuyor. Bu yüzden yönetimim, on yılı aşan bir zamanın ardından ilk kez ABD ile Suriye arasındaki normal ilişkileri yeniden tesis için ilk adımları attı," dedi ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "bu hafta içinde" Türkiye'de Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin beklendiğini belirtti.

Onlarca yıl süren Esad rejimi geçtiğimiz aralıkta Biden yönetimi sırasında düştükten sonra Suriye'nin yeni yönetimi Trump'ın Esad döneminde ülkeye dayatılmış olan cezalandırıcı yaptırımları kaldırmayı gündeme alacağını umuyor.

Trump: "Haydi bize özel bir şey gösterin"

ABD Başkanı, "Yaptırımlar acımasız ve kötürüm bırakacak türdendi, ama gene de o zamanlar önemli, gerçekten önemli bir işlev gördü. Ancak şimdi parıldama zamanı," dedi. "Bu yüzden, 'İyi şanslar, Suriye' diyorum. Haydi bize çok özel bir şey göster."

Trump, Suriye'nin yeni hükümetinin "barışı koruyarak ülkeyi istikrara kavuşturmada başarılı ol[acağını] umduğunu" söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sonrası El Kaide'nin Irak koluna katılmış, 2006'da ABD güçleri tarafından tutuklanarak beş yıl hapis yattıktan sonra Suriye'ye dönmüştü. 2012'de Muhammed el-Colani adıyla ve El Kaide'nin desteğiyle El Nusra Cephesi'ni kurmuştu. 2016'da El Kaide ile bağlarını kopararak Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) başına geçerek İdlib bölgesinde fiili bir yönetim kurmuş ve Suriye'deki en güçlü Esad karşıtı muhalif gruplardan biri haline gelmişti. Colani son yıllarda daha "ılımlı" bir profil çizmeye çalışarak uluslararası meşruiyet arayışına girmişti.

Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, Trump'ın çarşamba günü Riyad'da gayriresmi olarak eş-Şara'yla buluşması bekleniyor.

(AEK)