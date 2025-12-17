Trump, Rob Reiner ve eşinin katline hak verdi: "Bana olan kudurmuş takıntısıyla insanları deliye çevirmişti"

Ünlü aktör ve yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele’in öldürülmelerinin ardından Reiner’a sosyal medyadan kişisel bir saldırı sağanağı başlatan ABD Başkanı Donald Trump, sinemacının öldürülmesinin yaşarken kendisine yönelttiği eleştirilerin, "insanları deliye çevirmesinden" kaynaklandığını iddia edebildi.

Rob Reiner ve Michele Reiner evlerinde ölü bulundu

This Is Spinal Tap (Spinal Tap 1984), Stand By Me (Benimle Kal,1986) , When Harry Met Sally (Harry Sally ile Tanışınca, gibi klasikleriyle tanınan 78 yaşındaki sinemacı ve 68 yaşındaki fotoğraf sanatçısı eşi, pazar günü Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunmuştu. Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD,) ölümleri "aşikar cinayet" olarak soruşturduklarını doğruladı. Çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick’in de pazartesi günü anne ve babasının ölümüyle ilgili gözaltına alındığı anlaşıldı.

Ölüm haberinin ardından çok sayıda oyuncu, sinemacı ve siyasetçi üzüntülerini dile getiren mesajlar yayınladı.

Obama: "Tüm öykülerinin altında iyilik, adalet ve hakikate derin inanç vardı"

EuroNews'un haberine göre, ABD eski başkanı Barack Obama, Reiner’in “sinema ve televizyondaki başarılarının bize perdede en kıymetli öykülerimizden bazılarını sunduğunu” yazdı. “Ama onun ürettiği tüm öykülerin altında, insanların iyiliğine, hakikate ve adalete duyulan derin bir inanç vardı.”

Nancy Pelosi: "Evlerinde uğradıkları ölümcül saldırı haberi yıkıcı"

Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Pelosi de “Rob ve Michele Reiner’a evlerinde yapılan ölümcül saldırı haberi yıkıcı. Peşinden gittikleri her alan ve çabada onlardan daha dikkate değer ve mükemmel birini düşünmek zor.” dedi.

Nancy Pelosi'nin eşi Paul'ün de 28 Ekim 2022'de San Francisco’daki malikanelerinde eve giren saldırganın çekiçle başına vurması sonucunda kafatası kırılmış, ağır bir ameliyat geçirmiş ancak hayatta kalabilmişti. Saldırı sırasında başkentte olan Pelosi bir zarar gömedi ancak saldırı doğrudan Nancy Pelosi’yi hedef alan siyasi bir tehdit olarak değerlendirild.

Reiner’in son filmi Spinal Tap II''de rol alan Paul McCartney, “Hayat çok adaletsiz olabiliyor ve bu trajedi bunu kanıtlıyor,” dedi.

Donald Trump Reiner ve hatırasını MAGA nefretine hedef gösterdi

Kamu oyunda Reiner ve eşinin hatırasına incelik ve empatiyle yaklaşmaya dönük genel eğilimin tersine ABD Başkanı Donald Trump yönetmenin kişiliğine dönük aşağılama ve küfür sağanağı başlattı.

Kendi sosyla medya şirketi Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla Reiner’in ölümünün kendisini eleştirme “takıntısından” kaynaklandığına dair asılsız iddialar ileri sürdü.

Trump “Dün gece bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı Rob Reiner, eşi Michele ile birlikte işkence altında can çekişerek hayatını kaybetti; iddiaya göre, [bunun nedeni] TRUMP DELİLİĞİ SENDROMU olarak bilinen ve bazen TDS diye anılan, zihni felç eden bir hastalıkla ilgili devasa, tavizsiz ve tedavi edilemez rahatsızlığının başkalarında yarattığı öfkeydi." diye yazdı. “Başkan Donald J. Trump’a yönelik kudurmuş takıntısıyla insanları DELİYE çevirdiği biliniyordu; Amerika’nın Altın Çağı belki de hiç olmadığı kadar bize nasip olmuşken, Trump yönetimi tüm hedefleri ve büyüklük beklentilerini aşarken onun bariz paranoyası yeni zirvelere ulaşmıştı. Bob ve Michele huzur içinde yatsın."

Reiner sözünü sakınmamıştı

Reiner, Trump hakkında başından beri hep açık sözlü olmuştu. 2017’de Variety dergisiyle yaptığı bir röportajda onu ABD Başkanı olmak açısından “en niteliksiz kişi” olarak nitelemişti.

Trump'ın paylaşımı sosyla medyada sert biçimde eleştirildi ve pek çok kişi bu “iğrenç” ve “ahlaksız” tepkiye karşı öfkesini dile getirdi.

Jack White: "Sen iğrenç, aşağılık, egomanyak bir eziksin"

Amerikalı müzisyen, besteci ve yapımcı, The White Stripes grubunun kurucusu, vokalisti ve gitaristi Jack White Instagram’daki paylaşımda Trump'a öfkeyle saldırdı:



“Trump, sen iğrenç, aşağılık, egomanyak bir eziksin. Ne o ne de takipçilerinden herhangi biri, dünyaya çok şey vermiş güzel bir sanatçıya yöneltilen bu kaba, korkunç hakareti savunabilir. Birinin trajik ölümünü kendi kibirini ve faşist otoriter gündemini öne çıkarmak için kullanmak, yoz ve narsistçe bir günahtır.”



“Yazıklar olsun Trump’a ve bunu savunan herkese,” diye ekledi. “Tanrı seni korusun Rob Reiner ve dünyaya verdiklerin için teşekkürler. Seninle hiç tanışmadım ama yine de yanında duruyorum.”

Bu ilk vukuatı değil

Trump 13 Aralık’ta Rhode Island’ın Providence kentindeki Brown Üniversitesi kampüsünde iki öğrencinin öldürülmesi ve dokuz kişinin yaralandığı olayın ardından da Rhode Island Valisi Dan McKee saldırıyı “akıl almaz” olarak nitelerken "Olur böyle şeyler" demişti.

(AEK)