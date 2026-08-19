TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.08.2026 08:05 19 Tebax 2026 08:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.08.2026 08:26 19 Tebax 2026 08:26
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Trump ragihand ku Tengava Hurmizê “axa nû ya DYAyê” ye

Trump nexşeyek parve kir ku tê de Tengava Hurmuzê wekî “Axa nû ya DYAê” ragihand. Îranê da zanîn ku heta DYA peymana meha Hezîranê cîbicî neke wê tengav girtî bimîne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Trump ragihand ku Tengava Hurmizê “axa nû ya DYAyê” ye
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump li ser platforma Truth Socialê nexşeyek belav kir. Trump di nexşeyê de Tengava Hurmizê wekî "axa nû ya DYAyê" bi nav kir.

Serokê DYAê Donald Trump, piştî ku dema muzakereyê ya 60 rojî ya lihevkirina aşitiyê ya demkî ya ku di meha Hezîranê de bi Îranê re hatibû îmzakirin di 17ê Tebaxê de bêencam bi dawî bû, nexşeyek parve kir.

Trump di nexşeyê de Tengava Hurmuzê wekî “Axa Nû ya DYAê” nîşan da. Trump got ku DYA bi dorpêçê tengavê kontrol dike her weha Îranê jî diyar kir ku tengav girtî ye û heke Washington dorpêçê rake, cezayên li ser petrolê bi dawî bike û samanên hatine cemidandin serbest berde dê tengav bê vekirin. 

Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê îdîaya Trump a Tengava Hurmuzê “Axa Nû ya DYAê” ye, wekî “xeyal/tewşîtî” pênase kir. 

Her weha Trump di heman demê de gefa êrişa leşkerî li welatê navbeynkar Umanê xwar.

Pisporên hiqûqa navneteweyî dibêjin ger dewletek bi tena serê xwe weke yekalî ji bo tengaveke navneteweyî bibêje ‘axa min e', ew der nabî heqê wî û ev tiştekî fermî û derbasdar nîne. 

Beriya ku 28ê Sibatê şerê li Îranê dest pê bike, Tengava Hurmizê rêyeke avê ya navneteweyî ya vekirî bû.

Daxwazên Îranê

Niha Tehran dibêje heta ku Washington daxwazên wan bi cih neyîne ew tengavê venakin.

Mercên Îranê yên ji bo vekirina tengavê ev in:

· Bidawîanîna dorpêça deryayî ya li ser benderên Îranê.

· Rakirina cezayên li ser sektora petrolê.

· Azadkirina pereyên Îranê yên ku hatine blokkirin.

· Dayîna tezmînata zererên şer.

Ev krîz bû sedema bilindbûna bihayê petrolê. Bihayê petrola Brentê derket 91,46 dolaran û ya WTIyê jî derket 85,25 dolaran.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
trump Şerê Îranê û Amerîkayê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê