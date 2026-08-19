Trump ragihand ku Tengava Hurmizê “axa nû ya DYAyê” ye
Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) Donald Trump li ser platforma Truth Socialê nexşeyek belav kir. Trump di nexşeyê de Tengava Hurmizê wekî "axa nû ya DYAyê" bi nav kir.
Serokê DYAê Donald Trump, piştî ku dema muzakereyê ya 60 rojî ya lihevkirina aşitiyê ya demkî ya ku di meha Hezîranê de bi Îranê re hatibû îmzakirin di 17ê Tebaxê de bêencam bi dawî bû, nexşeyek parve kir.
Trump di nexşeyê de Tengava Hurmuzê wekî “Axa Nû ya DYAê” nîşan da. Trump got ku DYA bi dorpêçê tengavê kontrol dike her weha Îranê jî diyar kir ku tengav girtî ye û heke Washington dorpêçê rake, cezayên li ser petrolê bi dawî bike û samanên hatine cemidandin serbest berde dê tengav bê vekirin.
Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê îdîaya Trump a Tengava Hurmuzê “Axa Nû ya DYAê” ye, wekî “xeyal/tewşîtî” pênase kir.
Her weha Trump di heman demê de gefa êrişa leşkerî li welatê navbeynkar Umanê xwar.
Pisporên hiqûqa navneteweyî dibêjin ger dewletek bi tena serê xwe weke yekalî ji bo tengaveke navneteweyî bibêje ‘axa min e', ew der nabî heqê wî û ev tiştekî fermî û derbasdar nîne.
Beriya ku 28ê Sibatê şerê li Îranê dest pê bike, Tengava Hurmizê rêyeke avê ya navneteweyî ya vekirî bû.
Daxwazên Îranê
Niha Tehran dibêje heta ku Washington daxwazên wan bi cih neyîne ew tengavê venakin.
Mercên Îranê yên ji bo vekirina tengavê ev in:
· Bidawîanîna dorpêça deryayî ya li ser benderên Îranê.
· Rakirina cezayên li ser sektora petrolê.
· Azadkirina pereyên Îranê yên ku hatine blokkirin.
· Dayîna tezmînata zererên şer.
Ev krîz bû sedema bilindbûna bihayê petrolê. Bihayê petrola Brentê derket 91,46 dolaran û ya WTIyê jî derket 85,25 dolaran.
(AEK/AY)