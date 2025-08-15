Trump-Putin zirvesine saatler kaldı: Rus heyeti Alaska'ya vardı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yerel saatle 11:00'de (TSİ 22:00), Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde bir araya gelecek.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Putin ile Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.

Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor. Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Alaska'ya üzerinde Sovyetler Birliği'nin kısaltması olan CCCP yazılı bir sweatshirt ile geldi.

Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.

İlk görüşme baş başa olacak

Altı yıl sonra ilk kez gerçekleşecek yüz yüze görüşmesinin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. İki lider ilk olarak baş başa görüşecek, görüşme daha sonra heyetlerin katılımıyla devam edecek, ardından heyetler çalışma kahvaltısına geçecek.

İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.

Trump'tan zirve öncesi açıklama

Öte yandan Trump, Alaska zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmenin "yüzde 25 ihtimalle başarısız" olma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Fox News'a görüşmeden beklentilerini sıralayan Trump, "tek isteğim bir sonraki görüşme için masayı kurabilmek" dedi ve Zelenskiy'nin katılacağı bir zirveye işaret etti.

Lavrov: Net bir duruşumuz var

Alaska'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ise Trump'ın müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki sözlerine cevap verdi.

Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımızın net ve anlaşılır bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Bunu izah edeceğiz” diye konuştu.

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında çok şey yapıldığına işaret eden Lavrov, gerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekse ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff'un da bunu söylediğini hatırlattı.

Lavrov, "Umarım yarın bu faydalı sohbete devam ederiz” dedi.

Ukrayna destekçilerinden eylem

Diğer yandan Ukrayna destekçileri, Trump ile Putin'in görüşmesi öncesinde Alaska'nın Anchorage kentinde destek gösterisi düzenledi.

Katılımcılar Ukrayna bayrakları taşıyarak Kiev'e destek mesajları verdi.

Alaska'nın önemi

Alaska, 1867'de Rusya tarafından ABD'ye satılması nedeniyle görüşme yeri olarak sembolik bir anlam taşıyor.

On dokuzuncu yüzyılda Alaska uluslararası ticaretin merkeziydi. Ancak Rusya, 1867 yılında Alaska’yı 7,2 milyon dolara ABD’ye sattı.

