Trump, Putin ve Zelenskiy ile bir araya geleceğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıkladı.

AA’nın haberine göre Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Basın toplantısında Trump iki lider ile yaptığı telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gündemini ele aldıklarını belirtti.

Trump: "Putin de Zelenskiy de barış istiyor"

Putin ve Zelenskiy ile yakın zamanda yüz yüze de görüşeceklerini kaydeden Trump şunları söyledi:

Aslında onun (Putin'in) buraya (ABD) gelmesini bekliyoruz. Ben de oraya (Rusya) gideceğim ama Putin ile ilk kez muhtemelen Suudi Arabistan'da da bir araya geleceğiz. Suudi Arabistan’daki yüz yüze görüşmemizde Putin ile neler yapabileceğimize bakacağız. Bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. İlk buluşmamız muhtemelen Suudi Arabistan'da gerçekleşecek. Putin de Zelenskiy de barış istiyor. Ben de barış istiyorum. İnsanların öldürülmesini durdurmak istiyorum.

Basın toplantısında Trump, olası bir Rusya-Ukrayna ateşkesi konusunda sıkı bir diplomatik süreç içinde olacaklarını söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'in ne düşündüğünü tam olarak bilmiyordum, ancak net bir şekilde söyleyebilirim ki, o da bu savaşın sona erdiğini görmek istiyor." dedi.

Trump: "Ukrayna'nın NATO üyeliği uygulanabilir değil" Basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Trump, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin "uygulanabilir" olmadığını düşündüğünü söyledi. Trump, "Uzun zamandır Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğini söylüyorlar, benim için sorun yok. Ukrayna’nın NATO'ya girmesi uygulanabilir değil” şeklinde konuştu.

"Putin ile Trump temasları sürdürecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün akşam Putin ile Trump'ın yaklaşık 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirdi.

Rusya’nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, iki liderin esir takası konusunu ele aldığını kaydederek "Trump, Amerika tarafının (Rusya ile) varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi" dedi.

Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi.

Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı" diye konuştu.

Zelenskiy: "Trump'ın da dediği gibi, yapalım bunu"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Zelenskiy, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşma imkanları hakkında konuştuklarını ifade etti.

Zelenskiy, Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında kendisi ile bilgi paylaştığını belirten Zelenskiy, "Ukrayna herkesten çok barış istiyor. Rusya'nın saldırılarını durdurmak, güvenilir ve kalıcı barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlarımızı belirliyoruz. Başkan Trump'ın dediği gibi, yapalım bunu" dedi.

(EC)