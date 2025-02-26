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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2025 12:40
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2025 13:12
3 dk Okuma

ALTIN HEYKELLER, TESLALAR VE ZENNELER

Trump, post apokaliptik Gazze'nin tuhaf bir yapay zeka videosunu yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayla oluşturulan bir Gazze videosu yayımladı. Trump, öngördüğü 'yeni Gazze'de Netanyahu ile birlikte kokteyl içiyor, Elon Musk havaya para saçıyor. Hamas militanları Gazze sahilinde zenne kıyafetleriyle dans ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump, post apokaliptik Gazze'nin tuhaf bir yapay zeka videosunu yayınladı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib / AA

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu truthsocial.com’da Gazze'nin geleceğine ilişkin yapay zekayla oluşturulan bir video paylaştı.

33 saniyelik tuhaf klip, Gazze’nin yıkım sahneleriyle başlıyor. Açılış sahnesinin üzerinde “Gazze 2025” yazıyor. Video daha sonra “Sırada ne var?” diye soruyor.

 
 
 
 
 
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President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)'in paylaştığı bir gönderi

Oteller, gökdelenler, yatlar, kumsalda neşe içinde koşan çocuklar ve tatil yapanlar beliriyor. Ardından da sırasıyla;

Sokaklarda dolaşan Teslalar,

Sokakta mutlu bir şekilde humus yiyen Elon Musk,

Zenne olan Hamas militanları,

Trump’ın altın figürlü balonunu tutan bir çocuk,

Gece kulübünde dansözle eğlenen Trump,

Sahilde insanlara para yağdıran Musk,

‘Trump Gazze’ binası,

Trump’ın altından yapılmış devasa bir heykeli,

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Trump ile birlikte havuz başında kokteyl içtiği bir sahne gösteriliyor.

Arka planda ise “Donald Trump sizi özgür kılacak, hayatı herkesin görmesini istediği hale getirecek, artık tüneller yok, artık korku yok, Trump Gazze sonunda burada. Trump Gazze'nin parlayan, altın geleceği, yepyeni bir hayat. Şölen ve dans, anlaşma tamam, Trump Gazze bir numara." sözlerinin yer aldığı bir parça çalıyor.

bianet, videonun ilk olarak Şubat ayının başlarında paylaşılmaya başladığını tespit etti.

Trump'ın Gazze planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump iki milyon Gazzelinin komşu Arap ülkelerine taşınması ve bölgenin "Orta Doğu Rivierası " haline getirmeyi hedefliyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
trump Gazze elon musk
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