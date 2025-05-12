Trump: "Perşembe İstanbul'a uçabilirim", Erdoğan: "Değerli dostumu bekliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Beyaz Saray'daki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmelerinin "gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcı" olduğunu ve "toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşün[düğünü]" söyledi.

Toplantının yapılacağı gün Orta Doğu gezisinde tam olarak nerede olacağını henüz net olarak bilmediğini söyleyen Trump, toplantıya katılmayı daha önce düşündüğünü ama yoğun bir takvimi olduğuna işaret etti.

Trump, daha sonra, İstanbul'daki görüşmelere katılma olasılığı konusundaki soruya Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya [İstanbul'a] uçabilirim." diye cevap verdi.

Donald Trump toplantıyla ilgili olarak "Türkiye'de (15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak." dedi.

Erdoğan: "Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız"

Erdoğan da, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Rusya-Ukrayna görüşmesi konusunda "Tüm tarafların itimatını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz." dedi.

Trump: "Anlaşmaya varacaklarına dair hissiyatım var"

Beyaz Saray'daki basın toplantısında Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantıya katılmaması halinde bu ülkeye herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soruyu, "Onların anlaşmaya varacağına dair bir hissiyatım var." diye yanıtladı.

"Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz"

Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin yanı sıra Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştıklarını ve bu ülkeye yaptırımları kaldırabileceklerini söyledi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." dedi.

Suriye'ye ABD yaptırımları konusunu Erdoğan'ın kendisine sorduğunu dile getiren ABD Başkanı, "Pek çok kişi bana bunu sordu çünkü onlara (Suriye'ye) uyguladığımız yaptırımlar gerçekten de pek bir başlangıç imkanı sağlamıyor. Dolayısıyla bu kararı biz vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, "Başkan Trump'ın Türkiye'deki toplantıda bizimle birlikte olmasından memnuniyet duyarız. Bu doğru bir fikir. Çok şeyi değiştirebiliriz." dedi.

Trump: Ukrayna teklifi derhal kabul etmeli

Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor." dedi.

Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek." dedi.



Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferi'ni kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, "Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın." dedi.

(AEK)