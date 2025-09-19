Trump Özel'in iddiasını doğruladı: "Erdoğan ile Beyaz Saray'da Boeing satışını görüşeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacağını ve ticaret ve askeri anlaşmalar yapmayı beklediğini söyledi.



Trump kendi sahip olduğu sosyal medya uygulaması Truth Social'daki hesabından yayımladığı mesajda şunları yazdı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticari ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu 25'inde görmeyi dört gözle bekliyorum!

Trump'un Truth Social'deki özgün mesajı

Özel'in uyarısı ve eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül'de Turgutlu'da yaptığı konuşmada, AKP ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerince kamuoyundan gizlenen bu görüşme hazırlıklarını duyurmuş ve Erdoğan'ın Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile Boeing uçağı satın alımı karşılığında görüşme pazarlığı yaptığını duyurmuştu.

Özel Erdoğan ile Trump'ın oğlu arasındaki görüşme bilgisini şöyle nakletmişti:

“ [...] Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar”

Diken'in haberine göre, CHP lideri Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin açılış törenindeki konuşmasında Amerikan basınının görüşmeyi doğruladığını ve buluşmanın iş görüşmesi olarak kaydedildiğini belirterek şu açıklamalarda bulunmuştu:

Trump'ın oğluyla gizli görüşme “Bir kere bunu niye yapıyor? İsrail yanarken, İsrail’i yaktıran… Örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 14’e birle İsrail’e karşı Filistin’i destekleyen karar alındı, o kararı Trump veto etti. Bu Trump’ın oğluyla gitmiş İstanbul’da gizli görüşme yapmış. Ve o görüşmede Amerika’daki seyahati sırasında Trump’tan randevu istemiş. Trump‘ın oğlu demiş ki, ‘O günlerde olmaz, ayın 30’unda olsun. Git bir hafta sonra gel.’ O ‘Bir hafta sonra olmaz, 8 – 9 Ekim’de olsun.’ Ama karşılığında bir şey istiyorlar. Ya bizim bu Trump’tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir. Bir tek şey. İsrail Filistin’deki katliamı durdursun, buna yüz verme, buna yol verme. Mani ol buna. Bunu söylemek varken, Trump’la bu konuyu görüşmeye gitmek varken bizimkinin hadi bakın nasıl görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. "Trump'la randevu ayarlayın dünyanın önünde 300 Boeing siparişi sözü vereyim" Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin’i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump’la anlaşan, Trump’ın icazeti ile 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan’ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum.”

Trump'ın tek yanlı olarak kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Dışişleri Bakanlığı ve Beştepe tarafından yalanlanmadı, ancak Özel'in duyurduğu gelişmeleri neredeyse harfiyen doğruladı.

Erdoğan Özel'in Turgutlu'daki açıklamaları konusunda da haber yayına hazırlandığı sırada henüz bir açıklamada bulunmamıştı.

