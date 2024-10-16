Trump, orduyu, "iç düşman" dediği rakiplerine karşı harekete geçmeye çağırdı

ABD medyasının "amiral gemisi" New York Times, başkanlık seçimlerine üç hafta kala, eski Başkan Donald J. Trump'ın seçim kampanyasının merkezine, yeniden Başkan olduğu takdirde iktidarını kendisiyle aynı düşüncede olmayanları ezmek için kullanma tehdidini yerleştirmesini değerlendirdiği bir haber analiz yayımladı.

Gazete, Trump'ın pazar günü Fox News'e verdiği bir röportajda, Demokratları seçim günü Ulusal Muhafızların başa çıkması gereken bir kaos çıkartacaklarını iddia etiği karanlık emeller peşindeki bir "iç düşman" olarak tanımlamasına dikkat çekti.

Trump ertesi gün de Pensilvanya belediye binasında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara yaptığı konuşmasını siyasi rakiplerine yönelik yıkıcı bir mesajla kapatmıştı.

Trump, rakipleri için "Çok kötüler ve açıkçası, şeytaniler," dedi. "Şeytaniler. Ne yaptıklarına gelince seçimlerimizi silaha dönüştürdüler. Hiç kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği şeyler yaptılar."

Kaybederse sonuçları kabul etmeyecek

Ve en son salı günü, Chicago'daki bir iktisat forumunda bir röportajcının ısrarlı soruları karşısında kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabule yanaşmayacağını söyleyiverdi.

Seçim günü, çekişmeli yerlerde başlayan erken oy kullanma süreci eşliğinde yaklaşıyor. Trump, 2020 seçimlerinin sonuçlarını hala kabullenmemeye devam ederek, büyük çapta seçim hilelerine dair komplo teorilerini yayarak ve yargının kendisine karşı bir silaha dönüştürüldüğü suçlamalarıyla, açıkça ifade etmekten kaçınsa da uzun bir süredir demokrasi karşıtı eğilimlerle flört ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orbán gibi liderleri "otoriter", "güçlü adamlar" diye övüyor.

Analizi kaleme alan Lisa Lerer and Michael Gold, "bırakın eski bir başkanı, hiçbir başkan adayının sadece adaylığına karşı çıktıkları için orduyu Amerikan vatandaşlarına karşı kullanmayı açıkça önermiş olmadığını" hatırlatıyor ve Trump'ın "siyasal misilleme tehditlerini yükseltirken seçmenlere çok farklı ve çok daha az demokratik bir Amerikan hükümet biçimi seçeneği sunduğunu" vurguluyorlar.

Barack Obama döneminde Beyaz Saray'da yardımcı hukuk danışmanı olarak görev yapan ve Protect Democracy (Demokrasiyi Savun) adı verilen savunma grubunun başı olan Ian Bassin, "Amerika tarihinde bir başkan adayının, seçim kampanyasında kendisini desteklemediğini düşündüğü herkese misilleme yapacağı vaadiyle göreve geldiği bir durum olmadı" diyor. "Bu, ülkenin işleyiş biçimiyle çok temelden çelişen durumun ne kadar çılgınca olduğunu ifade etmek çok zor."



Trump ve Harris kampanyalarının kapanış konuşmalarında seçmenlerin en önemli önceliği olan ekonomi, kürtaj hakları, konut maliyetleri ve ABD'nin Ukrayna ve Orta Doğu'yu saran savaşlara katılımı konularını tartışmaya odaklanıyorlar. Yarış başa baş sürerken seçmenlerin çoğunun Trump'a ilişkin görüşleri kökleşmiş durumda.

Trump pazartesi gecesi seçmenlerine seslenirken Harris, Pensilvanya'nın öbür ucundaki bir stadyumdaki mitingde alışılmadık bir adım atarak, Trump'ın karşıtlarından intikam alma yemini ettiği, "iç düşman"ın üstüne asker yollama planlarını dile getirdiği bir video klip gösterdi.

"Trump kendisini desteklemeyen veya iradesine boyun eğmeyen herkesi ülkemizin düşmanı olarak görüyor," dedi. "Muhaliflerine karşı orduyu harekete geçireceğini söylüyor."

Harris "Trump tehlikesi"ni anlatıyor

New York Times yazarları "Kamala Harris'in Trump'a yönelik tam gaz saldırıları[nın], onu geçmişin bir kalıntısı olarak küçümsemeye yönelik önceki yaklaşımından önemli bir kopuş [olduğunu]" değerlendiriyor. Onlara göre, "Harris'in ekibi, seçmenlerin Trump'ın açıklamalarını hala yakından bilmediklerini ve Amerikan demokrasisi için ima ettiği riskleri tam olarak kavramadıkları kanısında."

Harris kampanyası, Trump'ın açıklamalarının hızla bir televizyon reklam klibine dönüşen videosunu sonraki mitinglere de taşımayı planlıyor. Harris, pazartesi gecesi etkinliğnin arkasından danışmanlarına, Trump'a karşı davasını desteklemek için video görüntülerini kullanmanın kendisine duruşmada kanıt sunmayı hatırlattığını söyledi.

Trump'ın yeniden iktidara gelmesine açıkça karşı çıkanların bazıları dediklerini yapması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Trump'ın başkanlığı sırasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan General Mark A. Milley, gazeteci Bob Woodward'a, Trump yeniden seçilirse "vatana ihanet" suçlamasıyla askeri mahkemeye çıkarılmak üzere yeniden göreve çağrılmaktan korktuğunu söyledi. General Miley, görevden ayrılması vesilesiyle yaptığı konuşmada Trump'a yönelttiği sert eleştirilerden sonra Woodward'a evine kurşun geçirmez cam ve patlamaya dayanıklı perdeler taktırdığını söylemişti.

Harris kampanyasında önemli bir tanık olarak rol almasından önce Başkan Yardımcısı Mike Pence'in iç güvenlik danışmanı olan Olivia Troye, bir röportajında, ikinci Trump devrinde kovuşturmalara uğramaktan ve ailesinin fiziksel güvenliğine yönelik tehditlerle karşılaşması olasılığından kaygı duyduğunu söyledi.

Troye, kocasının işini kaybedebileceği ve Trump'ın affedebileceği 6 Ocak isyancılarının kendilerini hedef alabileceklerinden ve hatta ortamın ailesi için çok tehlikeli hale gelmesinden korktuğu için evlat edinme planlarını bile ertelediğini belirtti.

"Başka yerlerde ne gibi vatandaşlık seçeneklerimin olduğunu da kesinlikle düşündüm." dedi. "En kötü senaryoya hazırlanıyoruz."

(AEK)