ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 13:24 9 Mart 2026 13:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 14:22 9 Mart 2026 14:22
Okuma Okuma:  2 dakika

"Trump, onların gözlerine bak"

Tehran Times, ABD ve İsrail'in İran'da ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını manşete taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Trump, onların gözlerine bak"
Fotoğraf: Tehran Times gazetesi manşeti

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alındı, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybetti.

İran Kızılayı’nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, Anadolu Ajansı’na verdiği bilgilerde, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

İranlı yetkililer, Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda en az 165 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026

Çocukların fotoğrafı manşette

Tehran Times gazetesi öldürülen çocukları bugün manşete taşıdı.

Gazete kapağında, saldırıda hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarına yer verdi ve "Trump, onların gözlerine bak" başlığını kullandı. Sosyal medya paylaşımında ise "Gerçeği öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verildi.

UNICEF: İran'da çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi
UNICEF: İran'da çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi
2 Mart 2026

ABD Başkanı Trump, ABD'nin saldırıların ilk günü İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz." yanıtını vermişti.

HRW: Hızlı ve kapsamlı bir soruşturma gerekiyor

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch – HRW), konuya ilişkin açıklamasında ABD ve İsrail’in sorumluluklarına şu sözlerle işaret etti:

“Sorumlu taraf, sivillere verilen zararın hesabını eksiksiz biçimde vermeli ve savaş suçlarından sorumlu olanlar hesap vermeye zorlamalıdır.”

HRW Dijital Araştırmalar Laboratuvarı’nda açık kaynak araştırmacısı olan Sophia Jones ise yaptığı araştırma sonucunda “Sorumluların orada bir okul bulunduğunu, okulun çocuklar ve öğretmenleriyle dolu olacağını bilip bilmedikleri de dâhil, hızlı ve kapsamlı bir soruşturma gerekiyor.” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları minab kız okulu katliamı İran trump
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git