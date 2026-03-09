ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alındı, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybetti.

İran Kızılayı’nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, Anadolu Ajansı’na verdiği bilgilerde, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

İranlı yetkililer, Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda en az 165 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı

Çocukların fotoğrafı manşette

Tehran Times gazetesi öldürülen çocukları bugün manşete taşıdı.

Gazete kapağında, saldırıda hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarına yer verdi ve "Trump, onların gözlerine bak" başlığını kullandı. Sosyal medya paylaşımında ise "Gerçeği öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verildi.

Tomorrow's edition of the Tehran Times



Stay tuned for straight truth pic.twitter.com/1OiUppPuD3 — Tehran Times (@TehranTimes79) March 8, 2026

UNICEF: İran'da çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi

ABD Başkanı Trump, ABD'nin saldırıların ilk günü İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz." yanıtını vermişti.

HRW: Hızlı ve kapsamlı bir soruşturma gerekiyor

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch – HRW), konuya ilişkin açıklamasında ABD ve İsrail’in sorumluluklarına şu sözlerle işaret etti:

“Sorumlu taraf, sivillere verilen zararın hesabını eksiksiz biçimde vermeli ve savaş suçlarından sorumlu olanlar hesap vermeye zorlamalıdır.”

HRW Dijital Araştırmalar Laboratuvarı’nda açık kaynak araştırmacısı olan Sophia Jones ise yaptığı araştırma sonucunda “Sorumluların orada bir okul bulunduğunu, okulun çocuklar ve öğretmenleriyle dolu olacağını bilip bilmedikleri de dâhil, hızlı ve kapsamlı bir soruşturma gerekiyor.” dedi.

