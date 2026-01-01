Trump muhalif kentlere gönderdiği askeri birlikleri geri çekmek zorunda kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Demokratların yönettiği kentlere gönderdiği Ulusal Muhafızları "şimdilik geri çektiğini" söyledi.

Trump, yargı kararları karşısında yüz geri etmiş olmasına değinmeden "Suç oranları tekrar yükselmeye başladığında, belki de çok daha farklı ve daha güçlü bir biçimde geri döneceğiz - Sadece zaman meselesi!" diye yazdı.

Trump doğruyu mu söylüyor?

ABD Başkanı'nın 2025 başlarında "suç ve göçmenlikle mücadele" kapsamında konuşlandırdığı birlikler, Los Angeles'tan çoktan çekilmişti. Chicago ve Portland'a gönderilen Ulusal Muhafız birlikleri de kent yönetimleri ve yurttaşların yasal itirazları sürerken sokaklara hiç çıkarılmamışlardı.

Trump'ın Demokratların yönettiği kentlere askeri birlik konuşlandırma girişimi, neredeyse her aşamada yasal itirazlarla karşılaştı.

Yüksek Mahkeme, aralıkta Trump yönetiminin göçmenlikle mücadele kapsamında Chicago bölgesine Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırmasına izin vermeyi reddetti. Karar nihai olmamakla birlikte, genellikle Trump yanlısı kararlara imza atan yüksek mahkemenin ender verdiği aleyhte bir kararla kentlere el koymasına izin vermemesi geri çekilmesinde etkili oldu.

Doğruluk denetimi Trump'ın açıklaması Yapay Zeka doğruluk dentiminden geçemedi. Yapay Zeka çözümlemesine göre: "Trump’ın iddiası üç düzeyde sorunlu: Olgusal: Asker olmayan kentlerde asker etkisi iddia ediliyor. Zamansal: Çekilmeden sonra [suçta] yaşanan düşüş, çekilmeye bağlanıyor. Mantıksal: Nedeni olmayan bir etki üzerinden geleceğe dönük tehdit kuruluyor. "Bu söylem bir açıklamadan çok, seçmene yönelik güç gösterisi retoriğidir. İstatistiksel ya da nedensel olarak savunulabilir değildir."

Mahkeme kararları

Trump'ın ABD'nin başkentinde Beyaz Saray ve Kongrenin de bulunduğu Columbia Bölgesi Başsavcısı Brian Schwalb, kentin bu kesiminde 2 bini aşkın Ulusal Muhafızın konuşlandırılmasına karşı dava açmıştı.

Oregon'da, bir federal yargıç, Ulusal Muhafız birliklerinin bu kentte konuşlandırılmasını kalıcı olarak önleyen bir karar aldı.

Kaliforniya'daysa Ulusal Muhafız birlikleri, mahkeme kararıyla 15 Aralık'ta Los Angeles sokaklarından çekilmişti. Ancak bir temyiz mahkemesi, yerel mahkemenin kararındaki Ulusal Muhafızların kontrolünün Vali Gavin Newsom'a geri verilmesine ilişkin bölümünü askıya almıştı.

Salı günkü duruşmada Trump yönetimi artık emrin bu bölümünün askıya alınmasını talep etmediğini belirtti. Bu sonuçla, Trump'ın haziranda Kaliforniya Ulusal Muhafızlarını Washington emrine alması sonrasında birliklerinin tam olarak yeniden eyalet kontrolü altına girmesinin önü açılmış oldu.

(AEK)