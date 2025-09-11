Trump militanı Charlie Kirk, üniversite etkinliğinde vurularak öldürüldü

Sağcı militan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yandaşı Charlie Kirk, çarşamba günü Utah'ta bir üniversite etkinliğinde vurularak öldürüldü.

Trump, Turning Point USA (ABD'nin Dönüm Noktası) adlı hareketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kirk'ün ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu ve 31 yaşındaki gençlik örgütü yöneticisini "Harika, hatta Efsanevi" [bir kişi] olarak övdü.

Trump, sosyal medya hesabından "ABD'de gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya sahip olan başka kimse yoktu" diye yazdı.

Utah, Orem Belediye Başkanı David Young, saldırı şüphelisinin henüz tutuklanmadığını söyledi. Soruşturmanın ayrıntılarına vakıf ancak kamuoyuna konuşma yetkisi olmayan bir görevli Kirk'ün konuşma yaptığı üniversitede kolluk gücü tarafından bir kişinin gözaltına alındığını ancak şüphelinin o olmadığını söyledi.

Cinayetin canlı kaydı

Cinayetin işlendiği Utah Valley Üniversitesi'nden yapılan sosyal medya paylaşımlarında -AP tarafından doğrulanan- video kayıtlarında Kirk'ün "Amerikan Geri Dönüşü" ve "Yanıldığımı Kanıtla" sloganları yazılı beyaz bir çadırın altında otururken elinde tuutuğu mikrofona konuştuğu görülüyor. Tek bir el silah sesinin ardından Kirk'ün boynunun sol tarafından büyük miktarda kan fışkırırken sağ elini uzattığı görülüyor. Şaşkına dönen izleyicilerin çığlık attığı duyuluyor ve ardından insanlar kaçmaya başlıyor.

Kirk, kâr amacı gütmeyen siyasi örgütü tarafından düzenlenen bir tartışmada konuşuyordu. Saldırıdan hemen önce Kirk, bir izleyicinin toplu silahlı saldırılar ve silahlı şiddet hakkındaki sorularını yanıtlıyordu.

Kampüste kutuplaşma

Kirk'ün The American Comeback (ABD'nin Geri Dönüşü) Turnesi'nin ilk durağı olarak duyurulan etkinlik, kampüste kutuplaştırıcı bir tepkiye yol açmıştı. Üniversite yöneticilerinin Kirk'ün katılımını engellemesi çağrısında bulunan çevrimiçi imza kampanyasına yaklaşık bin kişi imza vermişti. Üniversite, geçtiğimiz hafta ABD Anayasasının Birinci Değişikliği'nde kayıt altına alınan haklara atıfla "ifade özgürlüğüne, entelektüel sorgulamaya ve yapıcı diyaloğa olan bağlılığını" vurgulayan bir açıklama yayımlamıştı.

Kınamalar

Saldırı, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti tarafından derhal kınandı. Demokratlar, bayrakların yarıya indirilmesi için Trump'ın yayımladığı başkanlık emrine katıldıklarını belirtirken Kirk'ün Cumhuriyetçi yandaşları da sert bir kınama yayımladı.

Geçtiğimiz mart ayında Kirk'ü podcast'inde ağırlayan Demokrat Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, X'te "Charlie Kirk'e yapılan saldırı iğrenç ve menfurdur" diye yazdı.

2011'de Arizona'da bir silahlı saldırıda yaralanan eski Demokrat kongre üyesi Gabrielle Giffords, "Charlie Kirk'ün öldürülmesi kalbimi kırıyor. En derin taziyelerimi eşine, iki küçük çocuğuna ve arkadaşlarına iletiyorum" dedi.

Kirk'ün Dönüm Noktası hareketi nedir?

Turning Point (Dönüm Noktası), 2012'de o zamanlar 18 yaşında olan Kirk ve sağcı inisiyatif "çay partisi" aktivisti William Montgomery tarafından, üniversite kampüslerinde vergilerin düşürülmesi ve devletin sınırlanması için propaganda amacıyla Chicago banliyösünde kurulmuştu. Girişim başlangıçta başarılı olamadı.

Ancak Kirk'ün akademideki liberallere karşı çıkma hevesi, sonunda bir grup nüfuzlu muhafazakar para babasının desteğini kazandı.

Hareket, başlangıçtaki çekincelerine karşın, 2016'da Cumhuriyetçi Parti adaylığını kazanmasının ardından Trump'ı coşkuyla destekledi. Kirk, genel seçim kampanyası sırasında başkanın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın kişisel danışmanı olarak görev yaptı.

Kirk, daha sonra kablolu televizyonda düzenli olarak boy göstermeye başladı ve kültür savaşlarına katılarak Trump'ın yanında yer aldı. Trump ve oğlu da Turning Point konferanslarında sık sık coşkulu konuşmalar yaptılar.

