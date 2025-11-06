ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 17:02
2 dk Okuma

Trump, Mamdani’nin ‘kötü bir başlangıç’ yaptığını söyledi

“Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trump, Mamdani’nin ‘kötü bir başlangıç’ yaptığını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Zohran Mamdani’nin 4 Kasım’daki New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Resmî olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, “ABD’nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim” oldu. CBS News’ün verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, “1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı” oldu.
New York: Zohran Mamdani önderliğindeki halk hareketi Trump ve milyarderler ittifakını yendi
ABD'NİN EN BÜYÜK KENTİ SOLUN
New York: Zohran Mamdani önderliğindeki halk hareketi Trump ve milyarderler ittifakını yendi
5 Kasım 2025

Trump, Mamdani’nin seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak Fox News’e verdiği demeçte şunları söyledi:

“Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi. Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ​​yaptı.

“Washington’a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York’u seviyorum. New York’u gerçekten seviyorum.” (TY)

Zohran Mamdani kimdir?
Zohran Mamdani kimdir?
8 Temmuz 2025
donald trump Zohran Mamdani aşırı sağ New York
