Trump, Mamdani'nin seçilmesi halinde New York'u federal yardımı kesmekle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani'nin seçilmesi halinde federal hükümetten hiçbir finansal yardım alamayacağı tehdidinde bulundu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Mamdani'nin belediye başkanı seçilme ihtimaline ilişkin paylaşım yaptı.

New York Belediye Başkanı adayı Mamdani'nin göreve gelmesi halinde başarısız olarak "Cumhuriyetçi Partinin başına gelecek en iyi şeylerden biri olacağını" savunan Trump, "Bir zamanlar büyük olan şehrimizin tarihinde hiçbir belediye başkanının yaşamadığı kadar Washington'la sorunlar yaşayacak." ifadesini kullandı.

Trump, Mamdani'nin "komünist vaatlerini" yerine getirebilmesi için başkan olarak kendisinden paraya ihtiyacı olacağını belirterek "Hiçbirini alamayacak, öyleyse ona oy vermenin ne anlamı var? Bu ideoloji binlerce yıldır hep başarısız oldu. Tekrar başarısız olacak ve bu kesin." ifadelerine yer verdi.

Mamdani, New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin Belediye Başkanlığı ön seçimini kazanarak, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı olarak tarihe geçmişti.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

(HA)