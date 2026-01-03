Trump, Maduro ailesini kaçırdıklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

"New York'a gidecekler"

Maduro'nun Venezuela'dan kaçırılması hakkında ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'nın tekrar kötüye gitmemesini sağlamak istiyoruz. Maduro ve eşi New York'a gidecekler. Bir gemide bulunuyorlar. Helikopterler gelip onları New York'a götürecek. Umarım helikopteri severler."

Suçlamalar

İlerleyen saatlerde ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro'nun New York'ta "uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla" yargılanacağını duyurdu.

Bondi, "Maduro, Amerikan topraklarında ve Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin gazabıyla yüzleşecek" dedi.

Trump Fox News'a yaptığı açıklamada Maduro'nun "evden çok kale gibi bir yerde yakalandığını" ve New York'a götürüldüğünü belirtti.

"Çok fazla insanı öldürdüler, çok fazla Amerikalıyı, hatta kendi ülkelerindeki insanları da" dedi. Trump, Maduro'ya bir hafta önce "teslim ol" çağrısı yaptığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Maduro'nun yakalanmasının ardından Venezuela'ya karşı başka bir müdahale beklemediğini söylediği aktarıldı.

Venezuela bilgi istedi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.

Saldırının ardından Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Maduro'nun olağan üstü hal ilan eden kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.

(Mİ)