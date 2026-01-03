ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:00 3 Ocak 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.01.2026 19:38 3 Ocak 2026 19:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump, Maduro ailesini kaçırdıklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Maduro ailesinin ülke dışına kaçırıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, Maduro ailesini kaçırdıklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

"New York'a gidecekler"

Maduro'nun Venezuela'dan kaçırılması hakkında ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'nın tekrar kötüye gitmemesini sağlamak istiyoruz. Maduro ve eşi New York'a gidecekler. Bir gemide bulunuyorlar. Helikopterler gelip onları New York'a götürecek. Umarım helikopteri severler."

Suçlamalar

İlerleyen saatlerde ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro'nun New York'ta "uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla" yargılanacağını duyurdu.

Bondi, "Maduro, Amerikan topraklarında ve Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin gazabıyla yüzleşecek" dedi.

Trump Fox News'a yaptığı açıklamada Maduro'nun "evden çok kale gibi bir yerde yakalandığını" ve New York'a götürüldüğünü belirtti.

"Çok fazla insanı öldürdüler, çok fazla Amerikalıyı, hatta kendi ülkelerindeki insanları da" dedi. Trump, Maduro'ya bir hafta önce "teslim ol" çağrısı yaptığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Maduro'nun yakalanmasının ardından Venezuela'ya karşı başka bir müdahale beklemediğini söylediği aktarıldı.

Venezuela bilgi istedi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.

Saldırının ardından Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Maduro'nun olağan üstü hal ilan eden kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
trump nicolas maduro venezuela
bu haberin uzantıları
Saldırı emri Trump'tan
3 Ocak 2026
/haber/saldiri-emri-trump-tan-315195
ABD ordusu Caracas'a saldırdı
3 Ocak 2026
/haber/abd-ordusu-caracas-a-saldirdi-315190
ilgili haberler
Venezuela’da OHAL ilan edildi; hükümet 'seferberlik' çağrısı yaptı
3 Ocak 2026
/haber/venezuelada-ohal-ilan-edildi-hukumet-seferberlik-cagrisi-yapti-315203
Venezuela, Chavez'den bu yana hep hedefteydi
3 Ocak 2026
/haber/venezuela-chavez-den-bu-yana-hep-hedefteydi-315201
ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiler
3 Ocak 2026
/haber/abd-nin-venezuela-saldirisina-ilk-tepkiler-315200
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Saldırı emri Trump'tan
3 Ocak 2026
/haber/saldiri-emri-trump-tan-315195
ABD ordusu Caracas'a saldırdı
3 Ocak 2026
/haber/abd-ordusu-caracas-a-saldirdi-315190
ilgili haberler
Venezuela’da OHAL ilan edildi; hükümet 'seferberlik' çağrısı yaptı
3 Ocak 2026
/haber/venezuelada-ohal-ilan-edildi-hukumet-seferberlik-cagrisi-yapti-315203
Venezuela, Chavez'den bu yana hep hedefteydi
3 Ocak 2026
/haber/venezuela-chavez-den-bu-yana-hep-hedefteydi-315201
ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiler
3 Ocak 2026
/haber/abd-nin-venezuela-saldirisina-ilk-tepkiler-315200
Sayfa Başına Git