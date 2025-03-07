Trump Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisini bir ay erteledi

Geniş çaplı bir ticaret savaşının olası ekonomik sonuçlarına ilişkin kaygılar yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump, kuzey ve güney komşuları Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeşitli ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı bir ay erteledi.

Trump yönetimi, gümrük vergilerinin yükseltilmesinin amacının fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmek ve ABD'ye yasa dışı göçü engellemek olduğunda ısrarlı. Ancak Trump'ın dayattığı vergiler onlarca yıldır yürüyen Kuzey Amerika ticaret ortaklığına büyük bir darbe vurdu.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek vergi getiriyor

Trump'ın gümrük vergisi planları borsanın da düşmesine neden oldu. ABD'li tüketiciler kaygıya kapılırken, ABD başkanı 2 Nisan'a kadar "karşılıklı" gümrük vergileri uygulama planlarına bağlı kalacağını söyledi.

Euronews'un haberine göre, Trump'ın imzaladığı kararnameler uyarınca, Meksika'dan ABD'ye yapılan ithalat, 2020 USMCA (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) ticaret anlaşmasına uymaları halinde bir ay süreyle yüzde 25 gümrük vergisinden bağışık olacak.

Kanada'dan USMCA ticaret anlaşmasına uygun olarak ithal edilen otomobil ve otomobil yedek parçaları da bir ay süreyle yüzde 25 gümrük vergisinden bağışık olacak. ABD'li çiftçilerin ithal ettiği potas ve Kanada enerji ürünleri de dahil diğer Kanada ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

Bir ay sonra ne olacağı belli değil

Trump bu hamlenin Amerikan otomobil şirketlerine zarar vermemek için "kısa vadeli" bir manevra olduğunu ve piyasadaki tepkilerle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Ancak bundan sonra ne olacağı ya da tarifeler bir ay sonra tekrar yürürlüğe girdiğinde planlarının ne olduğu konusunda bir açıklama yapmadı.

Trump yayımladığı kararname konusunda "Hayır, piyasayla hiçbir ilgisi yok." dedi. "Piyasaya bakmıyorum bile çünkü uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri burada olanlarla çok güçlü olacak. Şimdi, bunlar bizi soyan ülkeler ve şirketler, yabancı şirketler. Ben gelene kadar hiçbir başkan bu konuda bir şey yapmadı, oysa ben bu konuda çok şey yaptım."

Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, Kanada'dan yapılan ithalatın yaklaşık yüzde 62'si USMCA'ya uygun olmadığı için yeni gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacak. Bu oran Meksika ürünleri için yüzde 50 sınırına yaklaşıyor.

Kanada karşılık veriyor

AP haber ajansına adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan iki üst düzey Kanadalı, Trump'ın bazı gümrük vergilerini ertelemesine karşın, Kanada'nın ABD'ye yönelik olarak ilan ettiği misilleme kapsamındaki gümrük vergilerinin yürürlükte kalacağını söyledi.

Kanada'nın ilk misilleme tarifeleri, 30 milyar Kanada Doları tutarındaki ABD portakal suyu, fıstık ezmesi, kahve, beyaz eşya, ayakkabı, kozmetik, motosiklet ve bazı kağıt hamuru ve kağıt türleri gibi ürünleri kapsıyor.

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc'a göre, Trump'ın bazı vergileri askıya alan kararnameyi imzalamasının ardından Kanada'nın ABD ürünlerine uyguladığı 125 milyar Kanada Doları tutarındaki ihracata uygulayacağı ikinci gümrük vergisi dalgası askıya alındı.

Üç hafta içinde yürürlüğe girmesi planlanan ikinci gümrük vergileri elektrikli araçlar, meyve ve sebzeler, süt ürünleri, sığır eti, domuz eti, elektronik, çelik ve kamyon gibi ürünleri kapsayacak.

Ontario ABD'ye ilettiği elektriğe yüzde 25 vergi koyacak

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump'ın gümrük tarifesi planlarına karşılık, eyaletinin pazartesiden başlayarak yaklaşık 1,5 milyon Amerikalıya Kanada'dan iletilen elektrik için yüzde 25 daha fazla ücret alacağını duyurdu.

Ontario şu anda Minnesota, New York ve Michigan'daki konutlara elektrik sağlıyor.

Ford, "Bugün kesin olan tek şey, daha fazla belirsizlik. Bazı tarifelerin duraklatılması hiçbir şey ifade etmiyor. Trump gümrük vergisi tehdidini temelli olarak ortadan kaldırana kadar acımasız olacağız." dedi.

(AEK)