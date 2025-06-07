Trump istedi: AP’nin Beyaz Saray’a erişimi mahkeme kararıyla geçici olarak askıya alındı

ABD'de federal temyiz mahkemesi, New York merkezli haber ajansı Associated Press’in (AP) başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimini geçici olarak engelledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nde 2'ye 1 oyla verilen karar, AP gazetecilerine erişim hakkı verilmesini zorunlu kılan bir önceki alt mahkeme kararını geçici olarak durdurdu.

Başkan Donald Trump'ın, AP'yi Oval Ofis, Mar-a-Lago malikanesi ve Air Force One uçağı gibi alanlarda düzenlenen başkanlık etkinliklerinden men etme hakkına sahip olduğu kaydedilen kararda, "Beyaz Saray, etkinliklere hangi gazetecilerin kabul edileceğine karar verme yetkisini elinde tutar." ifadesine yer verildi.

Trump, mahkeme kararının ardından Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün AP'ye karşı büyük bir zafer. Amerika Körfezi ile ilgili gerçekleri ya da doğruyu ifade etmeyi reddettiler. Yalan haber." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AP sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karardan hayal kırıklığı duyduklarını belirterek, seçenekleri değerlendirdiklerini aktardı.

Dava süreci ve "Amerika Körfezi" ifadesi

AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Başkan Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı. Ardından Beyaz Saray, AP muhabirinin basın toplantısına girişini engellemişti.

AP, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesi kaynaklı olarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetiminin 3 yetkilisine dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, "ABD'deki basın ve tüm halk, kendi kelimelerini seçme ve hükümet tarafından misilleme görmeme hakkına sahiptir." ifadesi kullanılmıştı.

Dilekçede, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susan Wiles, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Taylor Budowich ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt isimleri yer almıştı.

ABD'de federal yargıç, 9 Nisan'da AP'nin başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimi için Beyaz Saray'a talimat göndermişti.

(HA)