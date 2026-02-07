ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 07.02.2026 12:37 7 Şubat 2026 12:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.02.2026 12:39 7 Şubat 2026 12:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump, İran’la ilk görüşmeyi ‘çok iyi’ olarak tanımladı

ABD Başkanı, anlaşma sağlanmaması halinde “çok sert sonuçlar” yaşanacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump, İran’la ilk görüşmeyi ‘çok iyi’ olarak tanımladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin saldırılarının ardından kesintiye uğramasının ardından dün (6 Şubat) Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran ile Washington arasında tansiyonun yükseldiği ve ABD’nin İran’a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde yürütülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Maskat’ta yürütülen dolaylı görüşmeleri “çok iyi” olarak nitelendirdi ve Tahran yönetiminin yeni bir anlaşmaya her zamankinden daha istekli olduğunu söyledi.

Washington’dan Florida’ya giderken Air Force One’da konuşan Trump, İran’la kurulan temasları Rusya ve Ukrayna’yla yürütülen görüşmelerle birlikte değerlendirerek, “İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu gerçekten istiyorlar,” dedi.

“Sonucun ne olacağını göreceğiz”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgeye güçlü bir donanma sevk edildiğini hatırlatan Trump, “Sonucun ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin acele etmeyeceğini vurgulayan Trump, “Zamanımız var. İran’la iyi görüşmeler yapıyoruz,” dedi. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’in, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yürüttüğü temasları “yüksek düzeyli” olarak tanımlayan Trump, anlaşma sağlanmaması halinde “çok sert sonuçlar” olacağı uyarısında bulundu.

Trump, İran’la kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma istediğini belirterek, “Ama her şeyden önce nükleer silah olmayacak,” dedi.

ABD Başkanı, tarafların gelecek hafta yeniden bir araya gelmeyi planladığını da açıkladı.

Erakçi de görüşmenin odak noktasının bu olumlu sürecin devamlılığı olduğunu belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iran-abd gerilimi donald trump İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi abd Umman
ilgili haberler
ABD vatandaşlarını İran'ı terk etmeye çağırdı
6 Şubat 2026
/haber/abd-vatandaslarini-iran-i-terk-etmeye-cagirdi-316403
Af Örgütü: İran’da yetkililer, protestocu katliamını gizlemek için ağır bir askeri baskı uyguluyor
26 Ocak 2026
/haber/af-orgutu-iranda-yetkililer-protestocu-katliamini-gizlemek-icin-agir-bir-askeri-baski-uyguluyor-316040
Foucault’nun ‘siyasal maneviyat’ından sekülerliğin ‘siyasal maddiyat’ına İran protestoları
24 Ocak 2026
/yazi/foucaultnun-siyasal-maneviyatindan-sekulerligin-siyasal-maddiyatina-iran-protestolari-315930
WSJ: Trump, İran'a saldırmak için baskı yapıyor
21 Ocak 2026
/haber/wsj-trump-iran-a-saldirmak-icin-baski-yapiyor-315835
Af Örgütü: İran’da baskılar, benzeri görülmemiş bir katliama dönüştü
16 Ocak 2026
/haber/af-orgutu-iranda-baskilar-benzeri-gorulmemis-bir-katliama-donustu-315663
ABD Katar'daki El Udeyd üssünden tahliye emirleri verdi: İran'a saldırı bekleniyor
14 Ocak 2026
/haber/abd-katar-daki-el-udeyd-ussunden-tahliye-emirleri-verdi-iran-a-saldiri-bekleniyor-315618
Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası
13 Ocak 2026
/haber/trumpa-irana-mudahale-secenekleri-sunuldu-iddiasi-315551
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026
/haber/iranda-aralik-protestolari-olumler-gozaltilar-ve-aciklamalar-315514
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD vatandaşlarını İran'ı terk etmeye çağırdı
6 Şubat 2026
/haber/abd-vatandaslarini-iran-i-terk-etmeye-cagirdi-316403
Af Örgütü: İran’da yetkililer, protestocu katliamını gizlemek için ağır bir askeri baskı uyguluyor
26 Ocak 2026
/haber/af-orgutu-iranda-yetkililer-protestocu-katliamini-gizlemek-icin-agir-bir-askeri-baski-uyguluyor-316040
Foucault’nun ‘siyasal maneviyat’ından sekülerliğin ‘siyasal maddiyat’ına İran protestoları
24 Ocak 2026
/yazi/foucaultnun-siyasal-maneviyatindan-sekulerligin-siyasal-maddiyatina-iran-protestolari-315930
WSJ: Trump, İran'a saldırmak için baskı yapıyor
21 Ocak 2026
/haber/wsj-trump-iran-a-saldirmak-icin-baski-yapiyor-315835
Af Örgütü: İran’da baskılar, benzeri görülmemiş bir katliama dönüştü
16 Ocak 2026
/haber/af-orgutu-iranda-baskilar-benzeri-gorulmemis-bir-katliama-donustu-315663
ABD Katar'daki El Udeyd üssünden tahliye emirleri verdi: İran'a saldırı bekleniyor
14 Ocak 2026
/haber/abd-katar-daki-el-udeyd-ussunden-tahliye-emirleri-verdi-iran-a-saldiri-bekleniyor-315618
Trump’a İran’a ‘müdahale’ seçenekleri sunuldu iddiası
13 Ocak 2026
/haber/trumpa-irana-mudahale-secenekleri-sunuldu-iddiasi-315551
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
12 Ocak 2026
/haber/iranda-aralik-protestolari-olumler-gozaltilar-ve-aciklamalar-315514
Sayfa Başına Git