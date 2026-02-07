Trump, İran’la ilk görüşmeyi ‘çok iyi’ olarak tanımladı

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin saldırılarının ardından kesintiye uğramasının ardından dün (6 Şubat) Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran ile Washington arasında tansiyonun yükseldiği ve ABD’nin İran’a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde yürütülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Maskat’ta yürütülen dolaylı görüşmeleri “çok iyi” olarak nitelendirdi ve Tahran yönetiminin yeni bir anlaşmaya her zamankinden daha istekli olduğunu söyledi.

Washington’dan Florida’ya giderken Air Force One’da konuşan Trump, İran’la kurulan temasları Rusya ve Ukrayna’yla yürütülen görüşmelerle birlikte değerlendirerek, “İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu gerçekten istiyorlar,” dedi.