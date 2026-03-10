ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 09:30 10 Mart 2026 09:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 09:50 10 Mart 2026 09:50
2 dakika

Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir

ABD Başkanı Trump, İran'da Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçilmesi konusunda “Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Miami’de düzenlediği basın toplantısında, İran gündemine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İran’ın nükleer ve balistik füze kapasitesini çok büyük oranda yok ettiklerini ve donanmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, askeri olarak hedefledikleri noktaya çok önceden ulaştıklarını ileri sürdü.

“Bu yakında sona erecek, eğer tekrar başlarsa, daha da sert vururuz” diyen ABD Başkanı, bir muhabirin, “İran’la savaş bir hafta içinde sona erebilir mi?” şeklindeki sorusuna, “Olabilir. Çok yakında,” yanıtını verdi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının dokuzuncu gününde can kayıpları artıyor
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarının dokuzuncu gününde can kayıpları artıyor
8 Mart 2026

“Belirlediğimiz takvimin çok ilerisindeyiz”

Daha sonra bir başka muhabirin benzer bir sorusuna da cevap veren Trump, “Başlangıçta belirlediğimiz takvimin çok ilerisindeyiz. Bir ay sonra bu noktaya geleceğimizi tahmin edemezdik. Askeri hedefimizi tamamlama yolunda büyük adımlar attık, neredeyse tamamlandığı söylenebilir.” değerlendirmesini yaptı.

İran’ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunan Trump, İran’ın 50 gemisini batırdıklarını, füze kapasitelerini yaklaşık yüzde 10’a düşürdüklerini ve füze rampalarını yüzde 90’ın üzerinde azalttıklarını ifade etti.

İran’ın Körfez bölgesindeki bazı ülkelere düzenlediği saldırıları “çok aptalca” şeklinde nitelendiren Trump, bu ülkelerin başta tarafsız olduğunu, ancak şimdi ABD’nin tarafına geçtiğini savundu.

İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney oldu
İran’ın yeni lideri Müçteba Hamaney oldu
9 Mart 2026
Diğer yandan Trump, İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney’in yeni lider olarak seçilmesi konusunda ise “Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Minab kız okulu saldırısı: “Bu konuda yeterince bilgim yok”

Öte yandan, ABD ordusuna ait bir Tomahawk füzesinin İran’daki bir okulu vurmasına ilişkin haberleri de değerlendiren Trump, bu konuda soruşturma sonucunu bekleyeceğini belirtti.

"Trump, onların gözlerine bak"
"Trump, onların gözlerine bak"
9 Mart 2026

Trump, konuyla ilgili ısrarlı sorulara, “Bu konuda yeterince bilgim yok. Bu konu şu an soruşturma altında. Tomahawk füzeleri başkaları tarafından da kullanılıyor. Soruşturma sürüyor, raporun sonucu ne çıkarsa ona uyacağım.” şeklinde konuştu.

Bölgede İran dahil birçok ülkenin Tomahawk füzelerine sahip olduğunu iddia eden Trump, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve bu soruşturmadan çıkacak sonuca göre hareket edeceğini belirtti.

İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
MİNAB KIZ OKULU KATLİAMI
İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
5 Mart 2026

(VC)

abd başkanı donald trump 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları Ayetullah Müçteba Hamaney İran minab kız okulu katliamı
