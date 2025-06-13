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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 14:35
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 14:46
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Trump: İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı

“İran’a anlaşma yapması için şans verdim. Onlara ‘sadece yapmalarını’ söyledim ama ne kadar çabalasalar da ne kadar yaklaşsalar da bunu başaramadılar.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump: İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı
*ABD Başkanı Donald Trump. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ‘Truth Social’ sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Trump, “İran’a anlaşma yapması için şans verdim. Onlara ‘sadece yapmalarını’ söyledim ama ne kadar çabalasalar da ne kadar yaklaşsalar da bunu başaramadılar,” dedi.

Trump ayrıca, ABD’nin en gelişmiş ve ölümcül silahları ürettiğini, İsrail’in bunların çoğuna sahip olduğunu ve kullandığını İran’a ilettiğini kaydetti.

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“İranlı şahinlerin hepsi öldü”

Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşma müzakerelerine atıfta bulunan Trump, “İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalıdır,” görüşünü paylaştı.

Başkan Trump, “Bazı İranlı şahinler, çok cesur konuştular ama olacaklardan habersizlerdi. Şimdi (şahinlerin) hepsi öldü. Durum daha da kötüleşecek,” değerlendirmesinde bulundu.

Son saldırılarla İran’da ciddi ölçüde yıkım ve ölümün yaşandığına dikkati çeken Trump, “Ancak bu katliamın sona ermesi için hala zaman var, bir sonraki planlanan saldırılar daha da acımasız olacak,” ifadesini kullandı.

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İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail’in Tahran’daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

(VC)

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İstanbul
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