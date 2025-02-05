Trump, İran'a yönelik yaptırımları geri getirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin “İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana” olduğunu belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın büyük ve başarılı bir ülke olmasını temenni ettiğini, ancak nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini aktardı.

AA’nın geçtiği habere göre Trump, "ABD'nin İsrail ile işbirliği yaparak İran'a saldıracağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu yöndeki söylemlerin büyük ölçüde abartıldığını savundu.

Paylaşımda Trump, İran'ın barışçıl şekilde büyümesine ve gelişmesine olanak sağlayacak "onaylı" bir Nükleer Barış Anlaşması tercih ettiklerini söyledi.

Bu konuda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun!" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silah karmaşık bir mesele değil"

Reuters'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araçi bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer silah geliştirmesine ilişkin endişelerinin karmaşık bir mesele olmadığını ve Tahran'ın kitle imha silahlarına karşı olduğu göz önüne alındığında çözülebileceğini söyledi:

Eğer temel kaygı İran'ın nükleer silah peşinde koşmaması ise, bu başarılabilir ve karmaşık bir mesele değildir. İran'ın pozisyonu nettir. İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın bir üyesidir ve ruhani liderin fetvası [kitle imha silahlarına karşı] duruşumuzu zaten netleştirmiştir. Trump’ın İran’a yönelik ‘maksimum baskı’ politikası başarısız bir deneyimdir ve bunu tekrar denemek başka bir başarısızlığa yol açacaktır.

İran’a petrol yaptırımı geri geldi

Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile Washington’da yaptığı görüşme öncesinde, 2016’daki ilk başkanlık döneminde İran’a uyguladığı yaptırımları geri getiren bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalışacağını söylemesinin ardından İran Petrol Bakanlığına bağlı haber ajansı SHANA, ham petrol üreticilerine tek taraflı yaptırımlar uygulanmasının enerji piyasalarını istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais’e şunları söyledi:

Petrol piyasasının depolitize edilmesi enerji güvenliği için hayati bir konudur. Büyük petrol üreticilerine karşı tek taraflı yaptırımlar uygulamak ve OPEC üzerinde baskı kurmak petrol ve enerji piyasalarını istikrarsızlaştıracak ve dünya genelindeki tüketicilere zarar verecektir.

Ayrıca Paknejad, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte başkent Tahran'ın ABD yaptırımlarıyla ilgili her türlü durum için stratejiler hazırladığını söyledi.

Daha geniş enerji konularına değinen Paknejad, orta ve uzun vadede küresel petrol piyasası için en önemli zorluğun yukarı havza yatırımları meselesi olduğunu söyledi.

Trump'ın İran'a yönelik petrol yaptırımları ilk olarak 2018'de başlatılmıştı. Yaptrımlar, İran'ın 2020'deki petrol ihracatının günde 200.000 varile kadar düşmesine yol açmıştı. İran'ın petrol ihracatı daha sonra Joe Biden döneminde toparlandı. An itibariyle İran, petrol ihracatının çoğunluğunu Çin'e sağlıyor. Dünya çapında İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı ise günlük 1,5 milyon varil civarında.

(EC)