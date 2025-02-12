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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 00:58
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2025 01:39
2 dk Okuma

BM SORUŞTURMA KOMİSYONU BAŞKANI

"Trump'ın 'Gazze Planı' etnik temizlik demek"

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planının uluslararası hukuka göre "yasadışı" olduğunu ve "etnik temizlik" anlamına geldiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Trump'ın 'Gazze Planı' etnik temizlik demek"
Navi Pillay, BM İnsan Hakları Komisyonunda/UN Photo

Navi Pillay Politico dergisine "Trump uluslararası hukuk ve işgal hukuku konusunda son derece cahil. İşgal altındaki bir grubun zorla yerinden edilmesi uluslararası bir suçtur ve etnik temizlik anlamına gelir." dedi.

Pillay, "Trump'ın Filistinlileri topraklarından çıkarma tehdidini gerçekleştirmesinin yasal olarak hiçbir yolu yok." dedi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Ruanda soykırımını yargılayan özel mahkemenin eski yargıcı Pillay, ayrıca Trump'ın savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri çıkaran UCM'ye getirdiği yaptırımları da kınadı.

Pillay, "Uluslararası hukuk, bir devletin dostları için çifte standart yapılmaksızın eşit olarak uygulanır." dedi.

Güney Afrika Yüksek Mahkemesinin ilk beyaz olmayan yargıcı Pillay, Politico'ya İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanınına taşınacak apartheid suçlamasını da destekleyeceğini söyledi.

Pillay, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin olarak "Apartheid, [Filistin üzerindeki] kontrolün tezahürlerinden biridir." dedi.

Dünyanın dört bir köşesindeki ülkelerin ırk ayrımcısı rejime yönelik yaptırımlarıyla Güney Afrika'da apartheid'i ortadan kaldırmaya yardımcı olduğunu anımsatan Pillay, dünya ülkelerinin İsrail'e karşı da aynısını yapması gerektiğini ekledi: "Apartheid, UCM mevzuatına göre insanlığa karşı bir suçtur.

"[UCM Savcısı] Karim Khan'ın bu suçlamayı yönelttiğini görmüyorum. O mahkemenin yargıcıydım, daha önce hiç yöneltilmemiş bir suçlamayı yöneltmenin biraz karmaşık olduğunu anlıyorum[...] ancak apartheid gündeme gelecek olursa, kesinlikle destekleyeceğim" diyen Pillay ve kendi komisyonunun apartheid iddiası nedeniyle İsrail'i soruşturmayı planladığını ekledi.

Geçtiğimiz ekimde, Pillay'ın komisyonu İsrail'i, Gazze'nin sağlık sistemini hedef alıp yok ederek savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekle itham etmişti.

Komisyon, İsrail'in çarşamba günü kendisine yönelik "ayrımcılık" ve "antisemitizm" iddialarının gündeme gelmesi nedeniyle çekildiği BM İnsan Hakları Konseyine bağlı.

(AEK)

Haber Yeri
New York
Uluslararası Ceza Mahkemesi Apartheid İsrail Gazze
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