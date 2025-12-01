ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Aralık 2025 08:45
 Son Güncelleme: 1 Aralık 2025 08:50
2 dk Okuma

Trump: İltica başvurularını “uzun bir süre” askıya alacağız

İltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorusuna, “Bence uzun bir süre” yanıtını veren Trump, “Yeterince sorunumuz var" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Karanlık bir gece ortamında çekilmiş görüntüde, bir adam ve yanında bir kadın büyük bir siyah şemsiyenin altında yürüyor. Önde yürüyen adam, yüz hatları ve saç biçimiyle tanınan bir siyasi figürü andırıyor; ışık yüzüne yandan vurduğu için yüzü belirgin şekilde aydınlanmış. Siyah bir pardösü giymiş ve elinde tuttuğu şemsiyeyi hafifçe öne doğru eğmiş durumda. Arkasında yürüyen kadın ise uzun saçlı; yüzü kısmen gölgede kalsa da gülümsediği fark ediliyor.
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırının ardından ülkeye yönelik iltica başvurularını “uzun bir süre” durdurmayı planladığını açıkladı.

AA’nın haberine göre, Trump, Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorusuna, “Bence uzun bir süre” yanıtını veren Trump, “Yeterince sorunumuz var. Bu insanları istemiyoruz” dedi.

Duraklamanın bir ya da iki yıl sürebileceği yönündeki soruya ise, “Herhangi bir zaman sınırı yok ama uzun bir süre olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu kararın “yüksek suç oranına sahip” ve “ABD’ye dost olmayan” ülkelerden gelen göçmenlere yönelik olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin “kendi kendilerini bile kontrol edemediklerini” iddia eden Trump, özellikle Somali’yi hedef alarak bu ülkeden bazı kişilerin “ABD’ye gelip nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini” savundu. ABD basını, Trump’ın bu sözlerle Somali doğumlu Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ı işaret ettiğini aktardı.

ABD yönetimi, 29 Kasım’da Ulusal Muhafızlara yönelik saldırının ardından tüm iltica taleplerine dair karar süreçlerini durdurduğunu duyurmuştu.

Beyaz Saray yakınındaki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım’da Beyaz Saray’a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu açıkladı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. FBI Direktörü Kash Patel, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve gözaltına alındığını bildirdi.

Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu açıkladı. Saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız üyelerinin Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu açıklandı. Savcı Pirro, Beckstrom’un hayatını kaybetmesi nedeniyle Lakanwal’ın birinci derece cinayetle suçlanacağını ifade etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Lakanwal, Afganistan’da henüz 15 yaşındayken CIA ile çalışmaya başlamıştı. Haberlere göre Lakanwal, görev yaptığı birliğin neden olduğu kayıplar nedeniyle rahatsızlık duyduğunu öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dominik Cumhuriyeti ziyaretinde yaptığı açıklamada, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafız varlığını artıracaklarını söyledi. Hegseth, Başkan Trump’ın talimatıyla 500 ek askerin Washington’a sevk edileceğini duyurdu.

ABD: İki askeri vuran Afganistanlı ABD işbirlikçisi çıktı, Trump yönetimi tüm göçmenleri hedef aldı
ABD ORDUSUYLA BİRLİKTE GERİ ÇEKİLMİŞ
ABD: İki askeri vuran Afganistanlı ABD işbirlikçisi çıktı, Trump yönetimi tüm göçmenleri hedef aldı
28 Kasım 2025
ABD: Beyaz Saray'ın yanıbaşında iki Ulusal Muhafız kurşunlandı
ABD: Beyaz Saray'ın yanıbaşında iki Ulusal Muhafız kurşunlandı
27 Kasım 2025

(EMK)

İstanbul
İstanbul
trump Trump'a saldırı beyaz saray
Kupadan önce yasaklar başladı: Haitili ve İranlı taraftarlara Trump engeli
28 Kasım 2025
ABD: Beyaz Saray'ın yanıbaşında iki Ulusal Muhafız kurşunlandı
27 Kasım 2025
ŞARA YAN KAPIDAN GİRDİ, ÖN KAPIDAN ÇIKTI
Trump Ahmed eş-Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladı; "Bu görevi yapacağına inanıyorum" dedi
11 Kasım 2025
RANDEVUYU TRUMP'IN OĞLU AYARLAMIŞ
Trump Özel'in iddiasını doğruladı: "Erdoğan ile Beyaz Saray'da Boeing satışını görüşeceğiz"
19 Eylül 2025
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DÜNYADA GERİLİYOR
Trump istedi: AP’nin Beyaz Saray’a erişimi mahkeme kararıyla geçici olarak askıya alındı
7 Haziran 2025
Beyaz Saray, cinsiyet zamiri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak
10 Nisan 2025
