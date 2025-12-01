Trump: İltica başvurularını “uzun bir süre” askıya alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da iki Ulusal Muhafızın vurulduğu saldırının ardından ülkeye yönelik iltica başvurularını “uzun bir süre” durdurmayı planladığını açıkladı.

AA’nın haberine göre, Trump, Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İltica başvurularının ne kadar süreyle askıya alınacağı sorusuna, “Bence uzun bir süre” yanıtını veren Trump, “Yeterince sorunumuz var. Bu insanları istemiyoruz” dedi.

Duraklamanın bir ya da iki yıl sürebileceği yönündeki soruya ise, “Herhangi bir zaman sınırı yok ama uzun bir süre olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Trump, söz konusu kararın “yüksek suç oranına sahip” ve “ABD’ye dost olmayan” ülkelerden gelen göçmenlere yönelik olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin “kendi kendilerini bile kontrol edemediklerini” iddia eden Trump, özellikle Somali’yi hedef alarak bu ülkeden bazı kişilerin “ABD’ye gelip nasıl yönetilmesi gerektiğini söylediklerini” savundu. ABD basını, Trump’ın bu sözlerle Somali doğumlu Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ı işaret ettiğini aktardı.

ABD yönetimi, 29 Kasım’da Ulusal Muhafızlara yönelik saldırının ardından tüm iltica taleplerine dair karar süreçlerini durdurduğunu duyurmuştu.

Beyaz Saray yakınındaki saldırı

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım’da Beyaz Saray’a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu açıkladı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. FBI Direktörü Kash Patel, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve gözaltına alındığını bildirdi.

Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu açıkladı. Saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız üyelerinin Sarah Beckstrom (20) ve Andrew Wolfe (24) olduğu açıklandı. Savcı Pirro, Beckstrom’un hayatını kaybetmesi nedeniyle Lakanwal’ın birinci derece cinayetle suçlanacağını ifade etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Lakanwal, Afganistan’da henüz 15 yaşındayken CIA ile çalışmaya başlamıştı. Haberlere göre Lakanwal, görev yaptığı birliğin neden olduğu kayıplar nedeniyle rahatsızlık duyduğunu öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dominik Cumhuriyeti ziyaretinde yaptığı açıklamada, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafız varlığını artıracaklarını söyledi. Hegseth, Başkan Trump’ın talimatıyla 500 ek askerin Washington’a sevk edileceğini duyurdu.

