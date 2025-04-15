Trump, iklim dostu projeler için ayrılan 3 milyar dolarlık fonu iptal etti

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetimi, iklim dostu projeler için ayrılan yaklaşık 3 milyar dolarlık hibe programını iptal ettiğini bildirdi.

ABD Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eski Başkan Joe Biden döneminde başlatılan iklim dostu projelerin çoğunun "çok masraflı olduğu ve bu fonların yarısından daha azının çiftçilere gittiği" savunuldu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Tarım Bakanı Brooke Rollins de Biden yönetiminin bu programının çiftçiler için değil "yeşil yeni aldatmacayı" desteklemek için oluşturulduğunu iddia etti.

Programın faydaları

Trump yönetiminin kaldırdığı programda, erozyonu önleyen bitkilerin ekimi ve tarımın çevresel etkilerini en aza indirmek için bitki besinlerini yönetmek gibi projeler destekleniyordu.

Biden yönetimi, bu programın 60 binden fazla çiftçiye ulaşacağını ve 60 milyon metrik tondan fazla emisyonu azaltacağını öngörüyordu.

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde, Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeyi öngören ve kömür üretimini artırmaya yönelik başkanlık kararnamelerine de imza atmıştı. (TY)