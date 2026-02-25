Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yılını Kongre’de değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de yaptığı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında, ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi.

Konuşmasının dış politika bölümünde, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiği iddiasını yineleyen Trump, tek tek hangi ülkeler arasındaki savaşları ya da olası çatışmaları sona erdirdiğini anlattı.

Son dönemin en sıcak başlığı olan İran konusunda önemli mesajlar veren ABD Başkanı, hâlâ Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü; ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Trump’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim”

ABD-İran gerilimi: “Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmek. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Avrupa’yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve ABD’ye ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar.

“İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar; ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız.”

Gazze: “Ortadoğu barışı için çok önemli bir dönemeç, buradaki ateşkes için çaba gösteren herkese teşekkür ederim. Hamas da ‘hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması’ konusunda çok çaba gösteriyor.”

“Venezuela’dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık”

“Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela’dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık. İnsanlar bana, ‘Lütfen Sayın Başkan, çok fazla kazanıyoruz, artık dayanamıyoruz. Siz gelene kadar ülkemizde kazanmaya alışkın değildik ama şimdi çok fazla kazanıyoruz,’ diyorlar ve ben de diyorum ki ‘Hayır, yine kazanacaksınız, büyük kazanacaksınız, her zamankinden daha büyük kazanacaksınız.’”

Öte yandan, temsilcilerden Ilhan Omar ve Trump arasında tartışma çıktı.

Demokratları sınır güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle suçlayan Trump, “Bu akşam tüm Kongre üyelerini yönetimime katılmaya ve temel bir ilkeyi yeniden teyit etmeye davet ediyorum. Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil,” dedi. Trump, tüm temsilcileri ayağa kalkarak desteğini göstermeye davet etti.

Cumhuriyetçilerin tamamı ayağa kalkarken, Demokrat Kongre üyeleri oturmaya devam etti.

Trump’ın sözlerine yüksek sesle karşılık veren Ilhan Omar ise “Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız,” dedi. Trump, Omar’a atıfla bir kez daha, “Kendinizden utanmalısınız,” derken, Omar da aynı ifadeyle Trump’a karşılık verdi.

Bu sırada bazı Demokrat Kongre üyeleri de Trump’ın sözlerine tepki gösterdi.

Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, Trump’ın konuşmasına tepki gösterirken, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Demokrat Al Green salondan çıkarıldı Demokrat Kongre üyesi Al Green ise Trump’ın eski ABD Başkanı Barack Obama ile ilgili “maymun” benzetmesi yaptığı ve sonradan sildiği ırkçı videosuna tepki gösterdi. Trump’ın konuşmasının başında, üzerinde “Siyahlar maymun değildir” yazılı pankartı bir süre tutan Green, daha sonra salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Green salondan çıkarılırken Demokrat Kongre üyeleri kendisine destek vererek alkışlarken, Cumhuriyetçiler ise Green’i protesto etti. Trump, iç politikaya dair konuşmasında ise göreve geldiğinde durgun bir ekonomi ve rekor seviyede enflasyon devraldığını belirterek, enflasyonun hızla düştüğünü ve ekonominin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu iddia etti. Konut kredisi faizlerinin gerilediğine de dikkat çeken Trump, bunun konut sorununu çözebileceğini ifade etti. Demokrat Kongre üyesi Al Green salondan çıkarılırken, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)