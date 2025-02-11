ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Şubat 2025 11:14
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2025 11:22
2 dk Okuma

Trump Hamas'ı tehdit etti, esirleri bırakması için cumartesiye kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin serbest bırakılmaması halinde "tüm dünyanın örgütün başına yıkılacağı" tehdidinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Trump Hamas'ı tehdit etti, esirleri bırakması için cumartesiye kadar süre verdi
Fotoğraf: Ashraf Amra / AA

ABD Başkanı Donald Trump, Gazzelilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Bu kez Hamas’ı hedef alan Trump Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmasını söyledi.

Hamas’ı esirleri serbest bırakmaması halinde "tüm dünyayı örgütün başına yıkacağını" söyleyerek tehdit etti.

Trump "Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak." dedi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

“Batı Şeria ile ilgili Gazze gibi bir planım yok”

Öte yandan Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planından da bahseden Trump, bu planının halen masada olduğunu söyledi.

Trump, "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze'den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze'deki herkes bunu yapacaktır. Gazze'den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı." şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok." değerlendirmesini yaptı.

Mısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir." dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hamas Filistin Gazze trump
ilgili haberler
"iSRAİL ATEŞKESE UYMUYOR"
Hamas İsrail'le esir takasını askıya aldı
10 Şubat 2025
/haber/hamas-israil-le-esir-takasini-askiya-aldi-304433
İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi
9 Şubat 2025
/haber/israil-ordusu-gazze-deki-netzarim-koridoru-ndan-cekildi-304403
HAMAS-İSRAİL ESİR TAKASI
Hamas üç rehineyi serbest bıraktı
8 Şubat 2025
/haber/hamas-uc-rehineyi-serbest-birakti-304387
TRUMP MIZRAĞINA RUBIO ÇUVALI
ABD Dışişleri Bakanı: "Trump 'Gazze'yi devralmak' derken öteki ülkeleri harekete geçirmek istiyor"
7 Şubat 2025
/haber/abd-disisleri-bakani-trump-gazze-yi-devralmak-derken-oteki-ulkeleri-harekete-gecirmek-istiyor-304381
AB TRUMP'IN DEVRALMA NİYETİNE KARŞI
Avrupa Birliği: "Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası"
6 Şubat 2025
/haber/avrupa-birligi-gazze-gelecekteki-filistin-devletinin-ayrilmaz-parcasi-304342
"GAZZELİLER GİDECEK, ŞERİT 'RIVIERA' OLACAK"
Dünya Trump'ın Gazze Şeridi'ne “el koyma” niyetine  tepkili
5 Şubat 2025
/haber/dunya-trump-in-gazze-seridi-ne-el-koyma-niyetine-tepkili-304310
Trump: İnsanların Gazze'ye dönmemesi gerektiğini düşünüyorum
5 Şubat 2025
/haber/trump-insanlarin-gazze-ye-donmemesi-gerektigini-dusunuyorum-304285
Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
19 Ocak 2025
/haber/hamas-rehine-listesini-acikladi-ateskes-basladi-303756
İsrail ile Hamas arasındaki ilk esir takası başlıyor
19 Ocak 2025
/haber/israil-ile-hamas-arasindaki-ilk-esir-takasi-basliyor-303753
Hamas ve İsrail, Gazze'de çatışmanın durması ve esir takası için anlaşmaya vardı
15 Ocak 2025
/haber/hamas-ve-israil-gazze-de-catismanin-durmasi-ve-esir-takasi-icin-anlasmaya-vardi-303662
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"iSRAİL ATEŞKESE UYMUYOR"
Hamas İsrail'le esir takasını askıya aldı
10 Şubat 2025
/haber/hamas-israil-le-esir-takasini-askiya-aldi-304433
İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi
9 Şubat 2025
/haber/israil-ordusu-gazze-deki-netzarim-koridoru-ndan-cekildi-304403
HAMAS-İSRAİL ESİR TAKASI
Hamas üç rehineyi serbest bıraktı
8 Şubat 2025
/haber/hamas-uc-rehineyi-serbest-birakti-304387
TRUMP MIZRAĞINA RUBIO ÇUVALI
ABD Dışişleri Bakanı: "Trump 'Gazze'yi devralmak' derken öteki ülkeleri harekete geçirmek istiyor"
7 Şubat 2025
/haber/abd-disisleri-bakani-trump-gazze-yi-devralmak-derken-oteki-ulkeleri-harekete-gecirmek-istiyor-304381
AB TRUMP'IN DEVRALMA NİYETİNE KARŞI
Avrupa Birliği: "Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası"
6 Şubat 2025
/haber/avrupa-birligi-gazze-gelecekteki-filistin-devletinin-ayrilmaz-parcasi-304342
"GAZZELİLER GİDECEK, ŞERİT 'RIVIERA' OLACAK"
Dünya Trump'ın Gazze Şeridi'ne “el koyma” niyetine  tepkili
5 Şubat 2025
/haber/dunya-trump-in-gazze-seridi-ne-el-koyma-niyetine-tepkili-304310
Trump: İnsanların Gazze'ye dönmemesi gerektiğini düşünüyorum
5 Şubat 2025
/haber/trump-insanlarin-gazze-ye-donmemesi-gerektigini-dusunuyorum-304285
Hamas rehine listesini açıkladı, ateşkes başladı
19 Ocak 2025
/haber/hamas-rehine-listesini-acikladi-ateskes-basladi-303756
İsrail ile Hamas arasındaki ilk esir takası başlıyor
19 Ocak 2025
/haber/israil-ile-hamas-arasindaki-ilk-esir-takasi-basliyor-303753
Hamas ve İsrail, Gazze'de çatışmanın durması ve esir takası için anlaşmaya vardı
15 Ocak 2025
/haber/hamas-ve-israil-gazze-de-catismanin-durmasi-ve-esir-takasi-icin-anlasmaya-vardi-303662
Sayfa Başına Git