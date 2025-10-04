Trump Hamas açıklamasını görmezden geldi, pazar gece yarısına kadar süre tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken, Hamas'a Gazze'de ateşkes için öne sürdüğü 20 maddelik planını kabul etmesi için hafta sonu bitene kadar ültimatom verdi.

Trump cuma günü sosyal medya platformu Truth Social'da Hamas'ı "acımasız ve şiddet yanlısı bir tehdit" olarak kınadı ve önerisini kabul etiğini açıklaması için bastırdı.



ABD Başkanı pazar günü ABD Doğu saatiyle 18:00'e (Gazze saatiyle 24:00) kadar bir anlaşmaya varılması gerektiği konusunda uyardı, aksi takdirde Gazze'nin daha fazla şiddetle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Trump hafta başı pazartesi günü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'a dördüncü ziyareti için ağırlarken, planın tam metnini açıkladı.

İlk elde Hamas bu plana tepki göstermekle birlikte ardından 1 Eylül'de görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Cuma günü, gönderisi internette yayımlandıktan sonra Hamas'ın, hem diri hem de ölü tüm İsrailli tutsakların iadesi de dahil olmak üzere, Trump'ın planının bazı kısımlarını uygulamaya koyacağının sinyalini verdiği haberleri çıktı.

Trump tehditler savururken Hamas'ın yanıtlarını biliyor

Hamas'ın Trump planına resmi yanıtı 1 Ekim 2025’te Mısır'da yayımlanan Al-Masry Al-Youm gazetesinde “Hamas’ın Trump’ın Gazze planına yanıtına dair tam metin” başlığıyla yayımlandı.

Aynı içerik, aynı gün Al Jazeera Arabic ve Reuters Arabic tarafından da haberleştirildi.

Hamas’ın kendi resmi internet sitesinde (hamas.ps) yanıtın özeti yer almıştı, ancak “tam metin” ilk olarak Arap basınında dolaşıma girdi.

Hamas’ın Trump’ın Gazze Planına Resmi Yanıtı Hamas Hareketi, liderlik kurumları ve Filistinli güçlerle yürüttüğü kapsamlı istişarelerin ardından tutumunu belirlemiş ve kardeş arabuluculara şu yanıtı iletmiştir: Hamas, Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın durdurulması, esirlerin değişimi, acil insani yardımların girişine izin verilmesi, şeridin işgalinin reddi ve halkımızın Gazze’den sürülmesinin engellenmesi yönündeki Arap, İslami ve uluslararası çabaları ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdir etmektedir. Buna binaen ve savaşı durdurmak ile Gazze’den tam çekilmeyi sağlamak amacıyla, Hareket Başkan Trump tarafından önerilen takas formülü çerçevesinde — hayatta olanlar ve cenazeler dâhil — tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ettiğini; anlaşmanın uygulanması için gerekli pratik koşulların sağlanacağını ilan etmektedir. Bu bağlamda Hareket, arabulucular aracılığıyla derhâl tüm detayların görüşüleceği müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit etmektedir. Hareket ayrıca, Gazze Şeridi’nin yönetimini, Filistin ulusal mutabakatına dayalı ve Arap-İslam desteğine sahip bağımsız bir Filistinli (teknokrat) yapıya devretme yönündeki onayını yenilemektedir. Gazze’nin geleceği ve Filistin halkının temel haklarına ilişkin diğer konular, ilgili uluslararası hukuk ve BM kararları temelinde şekillenecek ulusal bir tutuma bağlıdır; bu konular, Hamas’ın da parçası olacağı ve sorumlulukla katkı sunacağı kapsamlı bir Filistin ulusal mutabakatı çerçevesinde ele alınacaktır.

Trump Hamas'ın yanıtını neden bilmezden geliyor?

Hamas “esir takasını ve teknokrat yönetim” gibi kilit unsurları kabul ettiğini belirtmişti, ama Gazze’nin geleceği ve Filistin haklarıyla ilgili konuları erteleyip ulusal mutabakata bağlamıştı.

Trump ise, kendi planının “tam ve koşulsuz kabulünü” istiyordu. Bu nedenle Hamas’ın yanıtını “kısmi kabul” gibi gösterip kamuoyunda yok saymayı tercih etti.

Trump, “Pazartesi’ye kadar süre tanıyorum” söylemiyle aslında Hamas’ın cevabını pazarlıkta değerini düşürmek için kullandı.

Eğer Hamas’ın yanıtına doğrudan atıf yapsa bu yanıtı “ciddiye aldığını” kabul etmiş olacaktı. Onun yerine Hamas’ın yanıtını görmezden gelip ültimatomu öne çıkardı.

Özetle Trump, Hamas'ın teslim olması dışında hiçbir koşulu tartışmak istemediğini ortaya koyuyor.

