Trump Grönland'a göz dikti: "Kontrol etmek için asker kullanabiliriz"

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'daki malikanesinin yer aldığı Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında son dönemde tartışmalara neden olan Panama Kanalı ve Grönland'la ilgili niyetlerini bir kez daha tekrarladı.

Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt

Trump, Panama Kanalı'nı istiyor

Bu maksatla asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." dedi.

Panama Kanalı'nın, [zamanında] ABD ordusu için inşa edildiğini ancak kanalın bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." dedi.

Trump'ın oğlu Grönland'da

Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. basın toplantısı sürereken resmi açıklamaya göre, adaya özel bir ziyarette bulunuyordu. Trump basın toplantısında Danimarka'nın Grönland üzerinde herhangi bir yasal hak iddia edip etmediğinin bile bilinmediğini iddia etti. "Ama eğer öyleyse, ulusal güvenlik için (Grönland'a) ihtiyacımız olduğu için vazgeçmeliler." dedi.

"Ben olsam Rusya-Ukrayna savaşı hiç çıkmazdı"

Öte yandan Trump, başlangıç dönemine göre Rusya-Ukrayna savaşının çok daha karmaşık bir durumda olduğunu vurgulayarak, bu sorunun çözümü için taraflarla hızlı şekilde müzakere edeceğini yineledi. Trump, kendisinin başkan olması halinde Rusya'nın Ukrayna'ya hiç saldırmayacağını çünkü bunu önleyecek görüşmeleri yaparak olası bir savaşı önleyebileceğini ima etti.

Biden yönetiminin Ukrayna'nın NATO'ya dahil olabileceğini söyleyerek büyük bir hata yaptığını savunan Trump, daha sonra da Moskova ve Kiev arasındaki müzakereler konusunda da ciddi hatalar yapıldığını iddia etti.

Trump, "Aslında [Moskova ve Kiev'in] bir anlaşma yaptıklarını ve Biden'ın anlaşmayı bozduğunu düşün[düğünü]" söyledi. "Ukrayna ve diğer taraflar için tatmin edici olabilecek bir anlaşma vardı ancak Biden, (Ukrayna'ya)'Hayır, NATO'ya katılabilmelisin' dedi."

Ukrayna ve Rusya'da binlerce askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda kentin yerle bir edildiğini vurgulayan Trump, önceki dönemlere göre şu anda bir çözüme ulaşmanın daha karmaşık olduğunu dile getirdi.

Hamas'ın esirleri serbest bırakması çağrısı

20 Ocak'ta yemin ederek görevine resmen başlayacak olan Trump, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi: "İsrail ve kendimiz için o rehineleri geri getirmek istiyoruz. Tekrar söylüyorum, göreve geldiğimizde bizim temsilcilerimizle birlikte (esirlerin serbest bırakılmasına yönelik) bu anlaşma yapılmazsa orada kıyamet kopacak." değerlendirmesinde bulundu.

(AEK)