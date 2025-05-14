ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Mayıs 2025 17:35
 ~ Son Güncelleme: 14 Mayıs 2025 17:52
3 dk Okuma

Trump, Eş-Şara’yı İsrail’le ‘normalleşmeye’ davet etti

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Amerikalı şirketleri Suriye’nin petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump, Eş-Şara’yı İsrail’le ‘normalleşmeye’ davet etti
Fotoğraf: Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt/X

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. İki ülke arasında başkanlar düzeyinde 25 yıl aradan sonra gerçekleşen bu görüşme, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklamasının ertesi gününde yapıldı.

ABD ile Suriye arasında liderler düzeyindeki son yüz yüze görüşme, 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad arasında Cenevre’de gerçekleşmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, gerçekleşen dörtlü toplantıya ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı
Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı
14 Mayıs 2025

Leavitt, “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Eş-Şara’ya, ülkesinde tarihi bir adım atmak için elinde büyük bir fırsat bulunduğunu söyledi” ifadelerini aktarırken, Trump’ın ayrıca Eş-Şara’yı “Suriye halkı için harika işler yapması konusunda teşvik ettiğini” ve şu konularda harekete geçmesini istediğini belirtti:

  • İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalamak
  • Tüm yabancı teröristlerin Suriye’den ayrılmasını sağlamak
  • Filistinli teröristleri sınır dışı etmek
  • ABD’ye, IŞİD’in yeniden güç kazanmasını önlemede yardımcı olmak
  • Kuzeydoğu Suriye’deki IŞİD tutuklu merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmek
İbrahim Anlaşmaları, 2020 yılında İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan, ardından Fas ve Sudan’ın da katıldığı diplomatik “normalleşme” anlaşmaları. ABD’nin öncülüğünde gerçekleşen bu mutabakatlar, taraflar arasında büyükelçilik açılması, ticaret, turizm ve güvenlik işbirliğini öngörüyor. Filistin direniş örgütleri, Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşme adımlarını sert bir şekilde eleştiriyor; bu adımların Filistinlilerin tarihsel haklarını ve mücadelesini göz ardı ettiğini vurguluyor.

Eş-Şara’dan ABD’li şirketlere çağrı

Beyaz Saray açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Eş-Şara, bu görüşmenin düzenlenmesine yönelik çabalarından dolayı Başkan Donald Trump’a, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“İranlı güçlerin Suriye’den çekilmesinin sunduğu önemli fırsata dikkat çeken Eş-Şara, terörle mücadele ve kimyasal silahların ortadan kaldırılması konularında ABD ile ortak çıkarlara sahip olduklarını ifade etti.

“Cumhurbaşkanı Eş-Şara, İsrail ile 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na bağlılığını yineledi. Ayrıca Suriye’nin doğu ile batı arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasında kritik bir köprü işlevi görebileceğini vurgulayarak, Amerikalı şirketleri ülkenin petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmaya davet etti.”

Ne olmuştu?

Ortadoğu turu kapsamında Riyad’da temaslarda bulunan Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi’nden önce Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti. Prens Selman’ın da iştirak ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi katılmıştı.

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu ziyareti öncesinde Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye’den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkânı vermek istiyoruz,” şeklinde konuşmuştu.

Trump, dün Körfez turu kapsamında Riyad’da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatarak, “Türkiye’nin lideri Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye’deki yaptırımları kaldıracağız,” ifadelerini kullanmıştı.

Suriye halkının çok büyük sıkıntılar, sefalet ve ölüm yaşadığını belirten Trump, “Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye’de görmek istediğimiz budur,” değerlendirmesinde bulunmuştu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump Muhammed bin Selman ahmed eş-şara Suriye Suudi Arabistan beyaz saray İsrail
ilgili haberler
bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?
14 Mayıs 2025
/haber/bianet-gundem-8-araliktan-bu-yana-suriyede-ne-degisti-307425
Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı
14 Mayıs 2025
/haber/turkiye-abd-suudi-arabistan-suriye-dortlu-toplantisi-yapildi-307422
AHMED EŞ-ŞARA İLE RİYAD'DA BULUŞACAK
Trump Şam'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı
13 Mayıs 2025
/haber/trump-sam-a-yonelik-yaptirimlari-kaldirdigini-acikladi-307412
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
bianet Gündem: 8 Aralık’tan bu yana Suriye’de ne değişti?
14 Mayıs 2025
/haber/bianet-gundem-8-araliktan-bu-yana-suriyede-ne-degisti-307425
Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısı yapıldı
14 Mayıs 2025
/haber/turkiye-abd-suudi-arabistan-suriye-dortlu-toplantisi-yapildi-307422
AHMED EŞ-ŞARA İLE RİYAD'DA BULUŞACAK
Trump Şam'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı
13 Mayıs 2025
/haber/trump-sam-a-yonelik-yaptirimlari-kaldirdigini-acikladi-307412
Sayfa Başına Git